НАГРАЖДЕНИЕ

За многолетнюю и плодотворную работу в области культуры, высокое профессиональное мастерство почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия» присвоено:

Валико Георгиевичу Габечия – бывшему директору Дворца культуры с. Лыхны Гудаутского района;

Виталию Янковичу Кацба – директору Дома детского творчества «Айнар», члену Союза художников Абхазии и России.

Соответствующий Указ подписал Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба.

Номер: 15Выпуск: 3755Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА