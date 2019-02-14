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14.02.2019

НАГРАЖДЕНИЕ

За многолетнюю и плодотворную работу в области культуры, высокое профессиональное мастерство почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия» присвоено:

Валико Георгиевичу Габечия – бывшему директору Дворца культуры с. Лыхны Гудаутского района;

Виталию Янковичу Кацба – директору Дома детского творчества «Айнар», члену Союза художников Абхазии и России.

Соответствующий Указ подписал Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба.


Номер:  15
Выпуск:  3755
Рубрика:  политика
Автор:  Официальный сайт Президента РА

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