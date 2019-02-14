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14.02.2019
Номер: 15
Выпуск: 3755
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
НАГРАЖДЕНИЕ
За многолетнюю и плодотворную работу в области культуры, высокое профессиональное мастерство почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия» присвоено:
Валико Георгиевичу Габечия – бывшему директору Дворца культуры с. Лыхны Гудаутского района;
Виталию Янковичу Кацба – директору Дома детского творчества «Айнар», члену Союза художников Абхазии и России.
Соответствующий Указ подписал Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба.
Номер: 15
Выпуск: 3755
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА