ГРИПП ПОД КОНТРОЛЕМ

В Министерстве здравоохранения прошел брифинг, посвященный ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом, в том числе штамма H1N1, а также медикаментозному обеспечению медицинских учреждений.

Первый замминистра Алхас Конджария отметил, что в этом году сезонные заболевания начались раньше, чем обычно. С пятой недели нового года наблюдались пиковые значения заболеваемости.

Он подчеркнул, что, по словам специалистов, заболевания уже идут на спад.

Алхас Конджария отметил, что как только поступили сведения о вирусе, были предприняты все возможные меры, чтобы предотвратить вспышки заболеваемости. «На сегодняшний день ни один ребенок не лежит в детской больнице с гриппом вируса штамма H1N1. Все те обращения, которые есть, – это ОРЗ, ОРВИ, вторичные и первичные обращения. В Республиканской больнице есть больные с вирусом H1N1, но тяжелых больных не наблюдается. Замечу, что с начала года и на момент выявления данного вируса ни одного летального случая у нас не зафиксировано»,– сказал А.Конджария. Он отметил, что вторая волна сезонных заболеваний ожидается в середине марта: «Сейчас предпринимаются меры для того, чтобы граждан предостеречь, провести полную профилактику. Те больные, которые сегодня есть, отчасти, это те люди, которые не прошли вакцинацию».

Номер: 15Выпуск: 3755Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс