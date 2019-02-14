ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ КОНТАКТОВ

В конференц-зале Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия состоялась встреча президента палаты Тамилы Мерцхулава с башкирскими предпринимателями, прибывшими в Абхазию в составе делегации во главе с председателем Башкирского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Ляйсан Николаевой. Она по совместительству является представителем ТПП РА в Республике Башкортостан.

Т.Мерцхулава отметила, что дружеские отношения между Абхазией и Башкортостаном сложились достаточно давно. «Все это время Республика Башкортостан была и остается для нас дружественной республикой. Она одна из первых во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов протянула нам братскую руку помощи. Оказывала гуманитарную помощь и в тяжелое для нашей республики послевоенное время», – сказала Т.Мерцхулава она и добавила, что в башкирских вузах получили образование и сегодня работают на благо своего государства более 100 специалистов.

Башкирские предприниматели сообщили, что они специально приехали в Абхазию, чтобы на месте ознакомиться с общим экономическим потенциалом республики. Особый интерес гости проявили к туристической и сельскохозяйственной сферам, к подписанному между правительствами РА и РФ Соглашению о «Режиме торговли» и основным направлениям деятельности ТПП Абхазии.

Гостям было предложено организовать для башкирских предпринимателей бизнес-миссию в Абхазию для подробного их ознакомления с экономическим и инвестиционным потенциалом РА, проведения анализа рынка экспорта и импорта продукции, производимой в Абхазии, расширения контактов между предпринимателями двух республик.

В ходе встречи прозвучало предложение об открытии Торгового дома «Товары из Башкирии» в Абхазии, а также об организации выставки абхазской продукции в Республике Башкортостан, и наоборот.

В 1994 году президенты Абхазии и Башкортостана подписали Соглашение о дружбе.

В 2009 году на уровне правительств двух республик был подписан «План мероприятий по развитию экономических отношений на 2010-2011 гг.».

В Абхазию из Башкирии импортируется одежда, обувь, головные уборы, минеральное топливо, нефть и продукты ее перегонки, битуминозные вещества, воски минеральные и др.

Номер: 15Выпуск: 3755Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс