ОТКРОВЕННО О ПРОБЛЕМАХ РАЙОНА

В пресс-центре Абхазской государственной телерадиокомпании заместитель главы Администрации Гагрского района Владимир Джения рассказал о достижениях и проблемах района.

О случаях нарушений ловли рыбы он сказал, что такие проблемы возникают ежегодно. Совместно с депутатами городского Собрания и депутатами Народного Собрания – Парламента РА от Гагрского района обсуждался этот вопрос. Приняты решения об условиях вылова рыбы. По мнению В.Джения, к нарушителям необходимо применять жесткие меры, вплоть до лишения лицензии на вылов рыбы.

Коснулся он и вопроса утилизации мусора: «В курортный сезон с увеличением мусора увеличивается и нагрузка на коммунальные службы. В летний период приходилось в день по 3-4 раза убирать мусор из некоторых контейнеров. В этом году планируем увеличить количество контейнеров. В селе Алахадзыхь расположена свалка, куда, помимо нашего района, везут мусор из Гудауты и Нового Афона. В прошлом году свалка несколько раз возгоралась. Была создана комиссия, которая приняла решение засыпать свалку землей. Сейчас мы рассматриваем различные предложения по решению этой проблемы. Так, Гагрский мусороперерабатывающий завод изготовил уже образцы строительных материалов, сделанных из отходов: плитку, стекло, бордюры, пластиковые ящики. Однако есть проблемы с вывозом этой продукции через границу».

В.Джения сообщил, что в парке принца Ольденбургского продолжаются ремонтные работы. Установлена дренажная система, идет очистка фонтана, укрепили колоннаду. Теперь восстанавливают освещение и делают ландшафтный дизайн.

По словам В.Джения, городской бюджет по результатам прошлогоднего туристического сезона пополнился на 42 млн рублей. «Есть динамика, и она нас радует,– сказал он.– В местный бюджет при плане 431 979 поступило 391 921 рублей».

В прошлом году по договору с соответствующими предприятиями и организациями в городе уложили 5 000 кв метров плитки, на набережной – 50 метров. Восстановлено около 100 метров берегоукрепления. Эта работа продолжается. Джения отметил, что на двух улицах города местные жители взяли на себя расходы по укладке плитки.

Номер: 15Выпуск: 3755Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс