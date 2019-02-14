ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ

Союзу писателей Абхазии – 85 лет

В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открылась фотовыставка, посвященная 85-летию Союза писателей Республики Абхазия.

Выставку посетил Президент Абхазии Рауль Хаджимба.

В экспозицию выставки вошли боле 110 фотографий.

Председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу сказал, что нынешнее мероприятие – это еще одна значимая страница истории национальной литературы, и фотоматериал, собранный по инициативе Союза писателей, отражает деятельность организации от Дмитрия Гулиа и до наших дней. «Хронологически попытались охватить каждое десятилетие развития абхазской литературы»,– сообщил В.Абхазоу.

Кроме того, по его словам, в Союзе писателей намерены восстановить архив и найти новые фотографии: «В перспективе из этого материала планируем создать альбом».

Советник Президента РА по науке, культуре и образованию Владимир Зантария отметил: «Событие, которое проходит в этом зале, это уже часть истории нашей страны. Фотографии, представленные здесь, показывают, насколько сложным был путь, который прошли наши писатели, и те, кто сохранил свой родной язык, историю, культуру».

Номер: 15Выпуск: 3755Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс