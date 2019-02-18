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Перо читателя
Владимир Кобахидзе
Я гораздо богаче миллиардера,
Ведь богатство мое – это истинный Бог.
И распятый Христос, что явился примером,
Тот, кто в вечную жизнь мне поверить помог.
Любовь Кобахидзе
***
Я прошлое оставлю дневникам.
Все лучшее в душе пусть сохранится.
Миг настоящий вновь дарю стихам.
А сердце в будущее светлое стремится.
***
Любовь моя настолько высока –
Не погубить ее, не опорочить.
Суровой жизни мутная река
Не затуманит злобой мои очи.
***
В сердцах неразвитых добро встречают злом.
А вместо благодарности – презренье.
В них чувства обретают искаженье,
Как отраженье в зеркале кривом.
Эстетику стараться рассмотреть
В обычном каждодневном обиходе
Нам надо, чтобы сердцем не черстветь.
Не стать, чтоб чуждыми заботливой природе.
(Гудаута. Январь 2019 года)
Номер: 16
Выпуск: 3756
Рубрика: общество
Автор: Владимир Кобахидзе, Любовь Кобахидзе