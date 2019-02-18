Перо читателя

Владимир Кобахидзе

Я гораздо богаче миллиардера,

Ведь богатство мое – это истинный Бог.

И распятый Христос, что явился примером,

Тот, кто в вечную жизнь мне поверить помог.

Любовь Кобахидзе

***

Я прошлое оставлю дневникам.

Все лучшее в душе пусть сохранится.

Миг настоящий вновь дарю стихам.

А сердце в будущее светлое стремится.

***

Любовь моя настолько высока –

Не погубить ее, не опорочить.

Суровой жизни мутная река

Не затуманит злобой мои очи.

***

В сердцах неразвитых добро встречают злом.

А вместо благодарности – презренье.

В них чувства обретают искаженье,

Как отраженье в зеркале кривом.

Эстетику стараться рассмотреть

В обычном каждодневном обиходе

Нам надо, чтобы сердцем не черстветь.

Не стать, чтоб чуждыми заботливой природе.

(Гудаута. Январь 2019 года)

Номер: 16Выпуск: 3756Рубрика: обществоАвтор: Владимир Кобахидзе, Любовь Кобахидзе