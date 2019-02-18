СПОРТ

В г. Минске на базе государственного учреждения «Центр олимпийской подготовки «Стайки» прошел традиционный Международный турнир по вольной борьбе «Медвежонок» среди юношей и девушек 2002-2003 годов рождения.

В турнире приняли участие около 300 спортсменов из Российской Федерации, Украины, Республики Литва, Республики Латвия, республик Казахстан и Беларусь.

В турнире приняли участие абхазские спортсмены – Харчилава Даниил и Сичинава Ричи, которые тренируются и учатся в Калининграде в спортивной школе олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени олимпийских чемпионов Анатолия и Сергея Белоглазовых под руководством тренера Виктора Ходжаева.

По итогам соревнований Харчилава Даниил занял первое место в весовой категории 65 кг, Сичинава Ричи занял третье место в весовой категории 60 кг.

Тренируют спортсменов – Берая Игорь и Алабян Размик.

Номер: 16Выпуск: 3756Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту