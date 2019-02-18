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18.02.2019
Номер: 16
Выпуск: 3756
Рубрика: спорт
Автор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту
СПОРТ
В Курске прошел чемпионат и первенство Центрального и Западно-Сибирского федеральных округов по тайскому боксу.
В турнире приняли участие около 300 спортсменов из 21 региона Российской Федерации.
Пятеро юных спортсменов из Абхазии участвовали в турнире по двойному зачету Абхазия – Брянская область. По итогам соревнований Амичба Давид и Леон заняли вторые места, Петикян Григорий и Суламита Дзкуя стали бронзовыми призерами турнира.
Соревнования являлись отборочными на чемпионат России, который пройдет в Перми 27-31 марта. В нем примут участие Суламита Дзкуя, Амичба Давид и Леон.
Тренирует спортсменов президент Федерации тайского бокса Абхазии Гергедава Теймураз.
Номер: 16
Выпуск: 3756
Рубрика: спорт
Автор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту