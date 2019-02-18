СПОРТ

В Курске прошел чемпионат и первенство Центрального и Западно-Сибирского федеральных округов по тайскому боксу.

В турнире приняли участие около 300 спортсменов из 21 региона Российской Федерации.

Пятеро юных спортсменов из Абхазии участвовали в турнире по двойному зачету Абхазия – Брянская область. По итогам соревнований Амичба Давид и Леон заняли вторые места, Петикян Григорий и Суламита Дзкуя стали бронзовыми призерами турнира.

Соревнования являлись отборочными на чемпионат России, который пройдет в Перми 27-31 марта. В нем примут участие Суламита Дзкуя, Амичба Давид и Леон.

Тренирует спортсменов президент Федерации тайского бокса Абхазии Гергедава Теймураз.

Номер: 16Выпуск: 3756Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту