ИСТОРИЯ КАВКАЗСКОЙ ДИАСПОРЫ В ЕГИПТЕ

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Связи Кавказа, в частности Апсны и Древнего Египта имеют очень глубокие корни, как в этнологическом, мифологическом, так и в историческом отношении. Священный знак Древнего Египта – АНХ, обозначающий «жизнь» – на абхазском языке, а термин «аныха» означает «святыня». Вплоть до 1864 г. на священной горе абхазов и убыхов в Сочи, носившей название «Аублаа рныха» – «Святилище рода Аубла» на ветвях священного дерева висело золотое изобpaжение «AHX». У абхазов считается, что род Аубла идет от Пророка и является древнейшим и глубоко почитаемым.

Часть древнеабхазских этногенетических преданий выводит абхазов из страны Мыср. В одной из легенд говорится, что «абхазы и черкесы шесть тысяч лет тому назад владели Рабстаном, Йеменем, Сирией, Амманом, Мааданом, Басрой, Меккой, Мединой, Судлой, Кудусом». Затем с боями дошли до страны Чин-Китай и, прожив там некоторое время, пришли на Кавказ».

Видимо, правильно отметил французский историк Августин Тьерри, что «легенда – есть живая традиция, и трижды из четырех случаев она точнее того, что мы называем историей».

Известный турецкий путешественник Эвлия Челеби (XVII в.), которого ученые называют геродотом Османской истории, также приводит легенду о переселении арабов-курейшитов на Кавказ и о том, что от этих арабов происходят абхазы и черкесы. В его ценных и познавательных трудах содержится много интересных сведений о связях абхазов и адыгов с Ближним и Средним Востоком. Говоря о красоте кавказских женщин, он отмечал, что они «подобны чистым звездам, нераспустившимся бутонам, еще не тронутых, солнцеликих и луноликих». О двух девушках-черкешенках, доставшихся Мухаммеду Гирей-хану, он говорит, что «и цена каждой из них равнялась казне Египта». В сообщении об абхазской этнографической группе «камыш» Эвлия Челеби пишет: «Среди них есть абаза, приехавшие из Топхане, из Стамбула и Египта. У них много мечетей и много мусульман с семьями и домочадцами».

Теории происхождения и эмиграции абхазов из Египта был посвящен труд известного абхазского писателя и историка Дмитрия Гулиа, изданный в 1925 г. Основываясь на данных языка, истории и мифологии, он вынес ее на суд читателя.

В частности, он отмечал, что «из Египта вынуждено было бежать после смерти фараона Эхнатона (это, как известно, случалось довольно часто в Египте при смене династии) много египтян в страну Митании из-за гонения жрецов. Эти эмигранты также могли направиться в Колхиду».

Абхазские мамлюки, вернувшиеся из Египта, носили фамилию Мсыр-ипа, подчеркивая свою связь с Египтом.

В Абхазии, в живописном месте, у берега моря, на возвышенном месте расположен поселок Мысра, в древности он носил другое название. Вот что говорит старинное предание:

«Один из холмов с. Мысра, расположенного напротив Бармышского сельсовета, называется «Аябаяшыра» – т.е. «Место наблюдения за кораблем». Когда-то, в очень далекие времена, в Апсны были очень развиты ремесла: кузнечные, ткацкие, гончарные, солеварные, плотничьи и др. А жители данной местности преимущественно занимались строительством кораблей и судов. Здесь была судоверфь, о чем говорят многочисленные топонимы. На одном корабле, построенном из каштана и дуба, отправилась группа любознательных абхазов в долгое плавание с целью узнать «какие земли имеются на той стороне моря и кто на этих землях живет». Со дня отплытия и до возвращения односельчане, родственники и дети ежедневно собирались на этом высоком холме и наблюдали в ожидании появления корабля. Отсюда и получил этот холм название «Аябаяшыра».

Спустя некоторое время мореплаватели, побывав во многих странах, в том числе и в Египте (по-абхазски «Мысра») благополучно вернулись на родину. По возвращении в родное село, они стали называть его в память о своем путешествии «Мысра», что означает «Египет».

В Анакопии (Новый Афон) с западной стороны протекает река Мысра. Как рассказывают абхазы, жители этой древней столицы Абхазии, это название связано с пребыванием местных абхазов в Египте.

Говоря о красоте девушки, абхазы упоминают древнее выражение: «Ее кожа подобна белоснежному египетскому папирусу» – «Мсыр 6ьаадаш еи8ш». Говоря о потерянном человеке, через много лет давшем о себе знать, приводят следующее выражение: «Мсыр а7ыхъантъ иёбахъ гоит». – «Весть о нем исходит с дальней окраины Мысра».

В страны Среднего и Ближнего Востока абхазы стали попадать еще с первых веков нашей эры. В конце III – нач. IV вв. н. э. в Египте служила боевая воинская часть из абазгов, под названием «Правое крыло абазгов». Это была тяжелая конница. Чуть позднее, в конце IV – нач. V вв., в Египте на левобережье Нила стояла другая боевая часть из абазгов. Она охраняла границы римских владений и считалась отборной воинской частью.

(Продолжение в следующем номере)

Р. ГУАЖБА, историк АбИГИ

Номер: 16Выпуск: 3756Рубрика: обществоАвтор: Р.ГУАЖБА