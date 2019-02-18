ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ АБХАЗИИ «АКЗААРА»

Наша главная цель – превращение Абхазии в современную, интегрированную в цивилизованное мировое сообщество многонациональную страну, обеспечивающую достойную жизнь каждого гражданина на базе стабильного развития и верховенства закона, реализация и защита действующих гражданских прав и свобод, построение социально ответственного правового государства.

Главное достояние Абхазии – это талант и трудолюбие ее многонационального народа, а главная функция государства – создание условий для развития личности и реализации способностей каждого человека, соблюдения его прав, повышения уровня благосостояния, обеспечения высокого уровня социальной защиты, обеспечение правопорядка и безопасности населения. Наша цель: государство – слуга человека, а не его господин.

Каждая семья в Абхазии должна быть основой и мерилом благосостояния личности, благополучия общества и государства. Крепкая, здоровая, образованная, духовно и материально богатая семья, и каждый гражданин в отдельности – главная забота государства и общества. Люди, неспособные в силу здоровья, возраста или иных причин сами создавать себе условия для комфортной жизни, должны быть под особым пристальным вниманием и опекой государства.

Каждый, кто считает, что главная задача государства – это обеспечение законности и правопорядка, улучшение жизни его граждан, кто поддерживает любую инициативу, направленную на развитие личности и повышение уровня жизни, является нашим сторонником.

Мы хотим сделать Абхазию страной, где живут в мире и согласии люди разных национальностей и вероисповеданий. Мы против любой дискриминации по признакам национальности, пола, религии, языка, социального происхождения. Мы будем стремиться к тому, чтобы каждый гражданин Абхазии стал искренним патриотом своей Родины. Государство должно активно бороться против любых форм ксенофобии и радикального национализма, оно должно создать все условия для развития абхазской культуры.

Мы хотим объединить всех, кто считает, что государство должно выступать гарантом прав и свобод граждан, формировать эффективные демократические институты. Кто не ждет «царя-батюшку» или очередного вождя нации, а намерен сам нести ответственность за себя, свою семью и свою страну. Кто готов активно включиться в процесс трансформации нашего государства из коррупционно-бюрократического в современное правовое. Мы не хотим от государства подачек, а требуем создания условий для реализации каждым своих способностей. Мы объединим тех, кто готов много и честно работать ради собственного благосостояния, когда личные достижения граждан складываются в общий успех страны. Наш соратник – каждый, кто убежден, что любая, способствующая улучшению жизни людей инициатива, должна поддерживаться.

Наш единомышленник – каждый, кто не хочет более терпеть произвол бюрократии, запредельную коррупцию и разгул криминала. Наш единомышленник – каждый, кто против двойных стандартов морали, когда власть и общество живет не по законам, а по «понятиям», кто выступает против присвоения общенародных богатств.

Нашими сторонниками и единомышленниками являются все те, кто считает, что государственная власть в Абхазии должна быть подотчетна и подконтрольна народу фактически, а не только в нормах Конституции и Закона. Народ – работодатели чиновников, а не их подчиненные.

Экономика и социальная сфера. Отсутствует продуманная экономическая политика с ориентацией на перспективу. Она подменяется «ручным управлением», направленным на «латание дыр», а часто – на расхищение бюджетных средств. В результате:

– сохраняется высокий уровень монополизма в экономике;

– роль государства в экономике чрезмерно усилилась. Чиновники активно участвуют в бизнесе и переделе собственности;

– в стране неблагоприятный предпринимательский климат в силу административного давления на бизнес и коррупция;

– налоговая система угнетает развитие бизнеса;

– финансирование образования, здравоохранения, культуры и науки недостаточно. Эффективность государственных расходов крайне низка;

– сфера здравоохранения деградирует. Продолжительность жизни, общая и детская смертность в Абхазии заметно отличаются в худшую сторону от развитых стран, демографическая ситуация ухудшается;

– углубляется дефицит средств государственного пенсионного фонда, что не позволяет обеспечить нормальное соотношение зарплат и пенсий для нынешнего поколения пенсионеров и ставит под угрозу обеспечение достойного уровня жизни будущих пенсионеров;

– уровень жизни населения слишком высоко дифференцирован. В стране недопустимо большое число бедных.

Сегодня Абхазия стоит перед сложным вызовом: она должна перейти от модели паразитирования на своих природных ресурсах к модели прогресса и инновационного развития как средства улучшения жизни людей. Эту задачу могут решить только молодые, свободные, инициативные, креативные граждане. Они должны стать источником и опорой власти в стране, мотором ее экономического развития.

Партия считает необходимым развитие Абхазии по пути политической и экономической свободы, построения современного демократического общества с сильными государственными и гражданскими институтами. В центре внимания государства должен быть человек с его потребностями и проблемами.

Достижение стратегических целей предполагается осуществлять через решение основных задач партии:

1) повышение качества жизни людей и совершенствование среды обитания;

2) развитие здравоохранения и образования;

3) совершенствование государственной власти, ликвидация коррупции и произвола бюрократии, искоренение криминального сознания во власти, его доминирования в обществе, построение правового государства;

4) освобождение предпринимательской инициативы и обеспечение экономического роста на новой основе;

5) развитие межнациональных и межконфессиональных отношений;

6) формирование общественного мнения;

7) политическое образование и воспитание граждан;

8) выражение мнений граждан по любым вопросам общественной и политической жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов государственной власти;

9) выдвижение политическими партиями кандидата на выборах Президента Республики Абхазия, кандидатов в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и органов местного самоуправления, участие в указанных выборах, а также в работе избранных органов.

В рамках решения этих задач мы считаем приоритетными следующие направления:

1) достижение высокого качества жизни, включая высокий уровень и доступность образования, здравоохранения, культуры, жилья;

2) сокращение роли госсектора в экономике;

3) приоритетное финансирование образования, здравоохранения, культуры и науки, а также инновационного развития;

4) уровень пенсий должен составлять не менее 40% современной заработной платы. Для этого мы предлагаем стимулирование развития негосударственного пенсионного обеспечения, сокращение количества льготных категорий пенсионеров, стимулирование граждан к более позднему выходу на пенсию;

5) резкое сокращение контрольных, распределительных и разрешительных функций бюрократии и передача их части общественным организациям предпринимателей и потребителей. Общественная антикоррупционная экспертиза правовых актов, пресечение действия схем получения и легализации коррупционных доходов. Введение доказывания чиновниками законности происхождения своих денежных средств, если их размер существенно превышает официальные доходы чиновников. Конфискация имущества осужденных за коррупционные действия;

6) облегчение налоговой нагрузки на бизнес;

7) реформа силовых структур, делающая их реальным защитником граждан, а не орудием сохранения власти и передела собственности;

8) перевод армии на контрактную основу, создание достойных условий службы;

9) обеспечение независимости судов за счет изменения практики их формирования, включая расширение выборности судей, признание давления на суд тяжким уголовным преступлением;

10) политическая реформа с целью восстановления контроля общества над властью: разрешить выдвижение кандидатов на выборах от политических партий, ограничить пребывание любого избираемого должностного лица на одной должности двумя сроками в течение жизни, установить процедуры отзыва избираемых должностных лиц, сделать правительство ответственным и перед Парламентом (право отправлять в отставку и утверждать программы действий), признать использование административного ресурса для воздействия на выборы и фальсификацию итогов выборов тяжким уголовным преступлением;

11) изменение национальной политики в направлении обеспечения гармоничного развития межнациональных и межрелигиозных отношений, содействия расцвету абхазской многонациональной культуры. Укрепление и развитие абхазской культуры;

12) прагматизм внешней политики, которая должна быть направлена на защиту национальных интересов Абхазии и основываться на стратегическом союзничестве с дружественной Российской Федерацией и братских отношениях с народами России;

13) формирование общественного мнения в соответствии с основными положениями Программы партии, организация и проведение политического образования и воспитания граждан, выражение мнения граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этого мнения до сведения широкой общественности, органов государственной власти и местного самоуправления;

14) выдвижение кандидата на выборах Президента Республики Абхазия, кандидатов в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и органов местного самоуправления, участие в указанных выборах, а также в работе избранных органов;

15) развитие местного самоуправления;

16) поддержка политики государства, направленной на содействие обеспечения политических прав и свобод граждан, безопасности личности;

17) содействие обеспечения международных интересов Абхазии;

18) участие в выборах и референдумах в соответствии с законодательством Республики Абхазия;

19) ведение агитационной и пропагандистской работы в целях информирования населения об уставных и программных целях и задачах партии.

В партийной работе. Региональные отделения партии обладают максимальной самостоятельностью в формировании своего руководства, в инициировании и реализации партийных проектов, в мобилизации и расходовании финансовых ресурсов.

Партия активно поддерживает общественные группы и отдельных граждан, борющихся за свои права и против произвола властей и беззакония на любом участке – за права детей, инвалидов, против экологических преступлений, незаконной застройки в городах, фальсификации выборов. Партия готова поддержать любые социально значимые инициативы. Мы будем предлагать своим сторонникам общественные проекты, направленные на решение наиболее актуальных социальных проблем.

Мы уверены, что сочетание широкой внутрипартийной демократии, общественных проектов, гражданских инициатив и информационной открытости позволит нам занять весомое место в политической системе Абхазии и добиться поставленных целей для блага страны.

Наши лозунги: За стабильное развитие и законность. Порядок должен быть всегда и везде – и в доме, и на улице, и в государстве. Абхазия должна стать процветающей страной, которой можно гордиться и из которой не захочется уезжать. Мы открыты для всех, кто разделяет наши цели и принципы. Мы верим в себя. Вместе мы добьемся успеха!

Номер: 16Выпуск: 3756Рубрика: политикаАвтор: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ АБХАЗИИ «АКЗААРА»