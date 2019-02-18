КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ДЕЙСТВИЯ ВО ВРЕМЕНИ

Венесуэла переживает нелегкие времена. И как там закончится кризис, нам в Абхазии не безразлично. В свое время эта боливарианская республика признала республику победоносных граждан – Абхазию. Это, на первый взгляд, признание кажется формальным и далеким (страна за океаном).

Венесуэла входит в тройку латинских стран, которые могут своими политическими, экономическими, военными действиями повлиять на события других стран как у себя на континенте, так и в целом регионе, в том числе и на США.

Вот такая непростая, влиятельная, свободолюбивая Венесуэла, полноправный член ООН, признала Республику Абхазия. Венесуэла еще не раз окажет поддержку нашей республике на больших политических аренах.

В свою очередь наша страна также высказала свое братское отношение к народу и руководству этой республики, которые также не терпят тех, кто хочет извне командовать их страной. Венесуэльцы знают, как Грузия вела себя долгие годы в Абхазии и какой ценой досталась наша свобода. Перед признанием нас как государства Венесуэла хорошо изучила нашу историю и увидела обоюдную народную идентичность по многим вопросам. Поэтому и состоялись успешные поездки (за короткий срок признания) президентов Сергея Багапш и Рауля Хаджимба с делегациями в эту латиноамериканскую страну. Уже то, что Венесуэла (и другие страны) поддержали своим признанием Абхазию в начале нашего свободного пути, дорогого стоит.

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Политики США – по большому счету толковые ребята в смещении, замене властей в других странах и смене их лидеров. Что касается «революций», которые произошли за последнее время в Ливии, Грузии, Украине и т.д., если все сложить в одно целое, то выйдет практически один сценарий: «Поднялся народ» за справедливую, демократическую жизнь, выразил недовольство и претензии своему президенту и «скинул» его. В странах, где это получилось, США, зримо или скрыто, остаются надолго. Здесь начинают работать их принципы, правила, схемы, доллары. Вроде страна остается свободной, но при глобальном решении задачи на своей земле она начинает оглядываться на Вашингтон.

В Венесуэле США решили применить и тем самым обкатать некоторые изменения в сценарии революции по замене лидеров стран.

Главной ударной силой остался народ. Его «завели» на недовольство и одновременно вывели на улицы во всех крупных городах с давно апробированными митингами и лозунгами. Новизна была в том, что вдруг в течение четырех дней появился новый «демократический» президент-выскочка, которого, кроме его родных и сослуживцев, в Венесуэле никто не знал и ничего о нем не слышал.

Зато в США он был хорошо знаком. Его там к таким действиям давно готовили и в нужный момент бросили как подопытного пациента на «обкатку» в свою страну, с целью проверить, можно ли «поставить» в той или иной стране президента, виртуально, так сказать, не вставая с дивана, используя социальные сети, СМИ, дипломатические каналы.

Решили начать «президентский эксперимент» с Венесуэлы. Если получится здесь, то с другими странами этого континента будет справиться намного легче, так как таких революционных идей, боливарианской закалки мыслей и огромного запаса нефти у них нет.

США за считанные часы признали «новым президентом свободной Венесуэлы» гражданина этой страны Гуайдо. В считанные дни перед самозванцем склонили головы в знак согласия (по звонку из Вашингтона) признания его «главным» практически все страны Европы. Кстати, именно они любят рассуждать, поучать и хвастаться своей истинной демократией, государственным подходом к строительству страны и истинных институтов власти. Приезжая в Абхазию, они также начинают рассказывать о привилегиях «правильной жизни» в едином государстве с Грузией.

Признав виртуально через социальные сети самопровозглашенного президента без выборов, те страны Европы, которые это сделали, перестали быть маяками демократии, примером соблюдения прав человека, народа, а также норм в построении государства.

Протест «желтых жилетов» во Франции тоже похож на разыгрываемую партию по дальнейшему смещению руководителей уже непосредственно в Европе. США не могут простить «самостоятельные шаги» и показную независимость президента Макрона. Пока обкатывается первый акт. Тем более Франция уже имела такой прецедент в прошлых веках, когда брали Бастилию и меняли власть на тех, кто нужен. Недовольных граждан при любой власти в каждой стране хватает всегда.

В Венесуэле, когда готовили нынешние беспорядки из Капитолия, казалось, просчитали все. Но блиц-крига не вышло. Всколыхнуть в свою пользу многомиллионный боливарианский народ (население этой страны составляет более 32 миллионов человек) США не смогли. Людской ресурс, даже если он недоволен, не всегда поддается на провокации. Недельной революции не получилось.

Военные Венесуэлы приняли самое правильное и мудрое решение (хотя американцы и их друзья сулили отдельным высокопоставленным генералам молочные реки и кисельные берега).

Как бы ни было трудно стране, сказала венесуэльская армия, президенты приходят и уходят. Но остается страна, ее народ, конституция, память об основателе государства Симоне Боливаре, президенте Уго Чавесе, который укрепил, поднял Венесуэлу, создал мощнейшие вооруженные силы – одни из лучших в Южной Америке, с соответствующей военной техникой. И поддержали законного президента Николаса Мадуро.

Венесуэльские генералы хорошо понимают, что будет в стране, когда к ним придут американские хозяева. США грозят Каракасу вторжением. Им приходится так говорить, потому что их план, в общем-то, провалился. Из Европы в Венесуэлу войска никто посылать не будет. Первый же груз «200», который прибудет оттуда, всколыхнет всех против… США, а это для Европы – страшный сон.

США тоже в одиночку не захотят помогать военной силой экспериментальному тридцатипятилетнему мальчику-«президенту» встать во главе неоднозначной страны.

Американцы знали, что в Венесуэле мощная армия, а теперь убедились, что там есть еще более мощная армия граждан, в том числе резервистов, которые станут на защиту своей страны и законного президента.

Чтобы сохранить в этой ситуации лицо, США и страны Европы, которые поспешили признать самозванца, будут много говорить и предпринимать «правильные» шаги и твердить о действиях, которые отражают «идеалы демократии, свободы и волеизъявление народов». «Самопровозглашенный президент» Венесуэлы Гуайдо уже с подсказки своих покровителей обманывает мировую общественность, когда говорит, что 90% жителей его страны хотят перемен и смены власти. Ему невдомек, что если такое количество недовольных было бы на самом деле, то нынешний «кризис» в Венесуэле продлился бы менее двух суток.

Американские власти поняли свой просчет и хотят запустить в Венесуэлу троянского коня в виде гуманитарной помощи. Вторжение бывает не только военное.

Большие политики даже не догадываются или стараются не замечать, что за последние десятки лет народы научились разбираться в двойных стандартах и хорошо ориентируются в выборе пути, по которому хотят идти в своем развитии.

Особенно те страны, которые испытали на себе, что такое быть зависимым от кого-то, и отстояли свою СВОБОДУ с оружием в руках.

Поэтому Венесуэла понимает народ Абхазии. Как и народ Абхазии выражает солидарность Венесуэле в ее справедливой борьбе на данном этапе.

На Востоке говорят: «Моральная поддержка – лучший поступок, даже если ты не рядом».

Юрий КУРАСКУА

Номер: 16Выпуск: 3756Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА