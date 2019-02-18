О ПОЛОЖЕНИИ НА ИНГУРГЭС

Председатель правления ИнгурГЭС Леван Мебония рассказал о ситуации на гидроэлектростанции.

Он сообщил, что для ремонта ИнгурГЭС в 2020 году «планируется остановка на 3,5-4 месяца, так как деривационный тоннель, с помощью которого подается вода от водохранилища к турбинам, находится в аварийном состоянии. По изначальному проекту каждые 5 лет нужно проводить остановку ГЭС для выявления неполадок. Последний ремонт проводили в 2006 году. Сейчас мы объявили тендер на исполнение работ».

Мебония назвал стоимость оборудования: «9 трансформаторов лет через 8-10 придется менять. Стоимость одного трансформатора – около 3 миллионов долларов. Только транспортировка обойдется около 1 миллиона долларов. Запустить сегодня ГЭС мощностью 10 меговатт – это 15 миллионов долларов. Мы тратим довольно большие суммы на обеспечение безопасной эксплуатации арочной плотины и ремонт тоннеля».

По его словам, «водохранилище аккумулирует 574 млн кВт/ч, то есть еще приток за ноябрь, декабрь, январь, февраль, март дают 800-900 млн кВт/ч. А за это время Абхазия потребляет больше 1 миллиарда кВт/ч. Поэтому единственный способ все упорядочить – поставить счетчики или повысить тариф. Необходимо, чтобы люди рационально потребляли электроэнергию. Все должны понимать, что другого источника электроэнергии нет. 72 метра воды уже «сработано», осталось 18 метров».

Номер: 16Выпуск: 3756Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс