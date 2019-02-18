ПРИЗРАК НЕФТИ КАК СПОСОБ ОБРЕТЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В Общественной палате РА

Для Общественной палаты РА тема, связанная с изысканиями, разведкой и в перспективе добычей нефти в Абхазии – хорошо изученное направление. Почти десять лет назад была создана рабочая группа, неоднократно проводились встречи и консультации.

Для нынешнего обсуждения поводом послужили обострившиеся в последнее время дискуссии в обществе. Как заметил один из членов Палаты, очевидно, что страсти накаляются, а точнее, их накаляют в связи с приближением выборов.

Для участия в разговоре члены Палаты пригласили министра экономики Адгура Ардзинба, депутатов Народного Собрания – Парламента РА, руководителей и представителей общественных движений, выступающих против добычи нефти в Абхазии. Экологический аспект проблемы представил директор Института экологии Академии наук Абхазии, ученый Роман Дбар. Роман Дбар не только на протяжении многих лет возглавлял экологическое ведомство Абхазии и принимал непосредственное участие в подготовке документов в рамках соглашений, которые были заключены между абхазской и российской сторонами об изысканиях, разведке и добыче углеводородного сырья. Кроме того, возглавляемый Р.Дбар институт принимает участие в исследованиях экологических систем Абхазии в рамках заключенных соглашений, в частности, по заказу компании «РН – Шельф Абхазии».

Р. Дбар подчеркнул, что еще во время работы над первыми договорными документами о разведке нефти абхазская сторона изначально делала акцент, что речь идет об экологически чувствительном регионе, и не только сама Абхазия к нему относится, но и побережье Черного моря также является очень важным с рекреационной точки зрения побережьем и самой России. Нас убедили, что современные технологии позволяют добывать углеводороды, не нанося ощутимый вред окружающей среде, и с учетом этого руководство страны сделало ставку на развитие по законам сегодняшнего мира. Р. Дбар заметил, что мир непредсказуем и никто не может гарантировать, что отрасли, которые сегодня являются для Абхазии бюджетообразующими, – курорты и сельское хозяйство – будут оставаться таковыми и в перспективе, поэтому нужно знать, какие еще возможности и ресурсы есть у нашего государства и на что мы можем рассчитывать.

Затем Р. Дбар напомнил, что и сегодня, спустя годы с момента заключения договора, речь не идет о непосредственной добыче нефти в Абхазии. Об этом говорить преждевременно. И хотя нефть в Абхазии искали и в советское время, с 1948 года, когда Абхазия была частью большой советской страны, по сей день так и не выяснено, каковы запасы нефти в Абхазии, каково качество нефти и будет ли иметь смысл ее добыча, будет ли это рентабельно.

Сегодня в Абхазии по нефтяному направлению работают две компании – уже названная «РН-Шельф Абхазии» ведет изыскательские работы на Гудаутском шельфе, глубоко в море, другая – «Апсны-ойл» осуществляет геологическое изучение и разведку углеводородов на территориях Очамчырского, Ткуарчалского, Галского районов и в восточной части акватории Черного моря у берегов Абхазии. В частности, эта последняя компания взяла на себя обязательство исследовать и при необходимости законсервировать уже имеющиеся бесперспективные скважины, пробуренные еще в середине прошлого века.

– Уже сегодня, – отметил Р.Дбар, – благодаря исследованиям по заказу российской стороны на лицензионном участке Гудаутского шельфа площадью свыше трех тысяч квадратных километров, мы стали обладателями уникальных данных об экосистеме Абхазии. Исследования продолжаются и сегодня, поскольку соглашением предусмотрена ежегодная всесезонная экологическая съемка, охватывающая все составляющие экосистемы (птицы, дельфины, планктон, рыбы, а также вся гидрохимия по слоям с нулевого уровня и до глубины 1 400 метров).

Р. Дбар обратил внимание собравшихся и на то, что соглашение, заключенное с российской стороной, позволяет нашей республике расширить свою экономическую зону на Черном море и заявить о своих интересах на шельфе, поскольку, по мнению специалистов, наиболее перспективными участками с точки зрения нефтедобычи являются участки Черного моря, находящиеся за пределами территориальных вод Республики Абхазии, на расстоянии 40 – 45 километров от нашего побережья.

Членов Палаты интересовало, когда компания «Роснефть» планирует проводить пробные бурения и будет ли заранее поставлена об этом в известность абхазская сторона, может ли гарантировать компания сохранение экологического фона и насколько надежны эти гарантии и репутация компании.

Как заметил один из участников разговора, в Палате сегодня, как, впрочем, и в обществе в целом, люди разделились на три категории: это те, кто за добычу нефти в Абхазии, но при этом выступают за изменение некоторых пунктов Соглашения в части распределения добытой продукции в процентном соотношении в пользу Абхазии. Вторая категория – категорически против добычи нефти в Абхазии и настаивает на разрыве договорных обязательств. И, наконец, третья категория – безоговорочно поддерживает добычу нефти.

Что касается распределения добытой продукции, то министр экономики Адгур Ардзинба, напомнив участникам разговора хронику событий, даты заключения и условия договорных документов, обозначил состояние дел на текущий момент.

А. Ардзинба уточнил, что по лицензионным договорам собственность на добытое сырье переходит на держателя лицензии. При этом в бюджет Абхазии поступят прямые, косвенные и специальные налоги на добычу полезных ископаемых. И сегодня компании, поскольку работают в Абхазии, исправно платят налоги в бюджет нашего государства.

Налог на добычу полезных ископаемых колеблется от 15% до 25% от общей стоимости сырья, но по каким конкретно ставкам будут осуществляться расчеты, пока не определено. Помимо этого налога компании будут также выплачивать налоги на прибыль. Министр подчеркнул, что все документы подготовлены в соответствии с принятым в 2004 году Законом Республики Абхазия «О недрах».

Назвал министр и слабые, со своей точки зрения, пункты договорных документов. В частности, по мнению министра, налоговая ставка по нефти, добытой на суше, должна быть значительно выше, чем ставка по нефти, добытой на шельфе.

Разъяснил он и ситуацию, которая ждет Абхазию, если мы без весомых оснований разорвем соглашения с нефтяными компаниями. Это обернется судебными тяжбами и компенсационными выплатами. Опроверг министр и слухи, что в Галском районе якобы из пробуренной еще в период СССР скважины нефть уже добывают.

Депутат Алмас Джапуа подверг сомнению прозрачность договорных документов, призвав выяснить – кто есть кто из зарегистрировавших компании людей. Он довольно убедительно привел в качестве примера принцип пирамиды – создание фирм-однодневок.

Однако при всей убедительности Алмаса Джапуа, ему довольно аргументированно возразили, а после трансляции в социальных сетях в ответ ему заметили: прежде чем бороться с коррупцией в соседних государствах, было бы неплохо победить ее у себя.

Особенно оживился и стал более откровенным разговор после того, как один из его участников спросил без обиняков: «Кто из отечественных чиновников «в доле»?

Прозвучало мнение, что некоторые люди, выступающие сегодня против добычи нефти, еще совсем недавно выступали «за», и это – несомненное свидетельство, что нефть в Абхазии является лишь картой в политической игре. В то время как одни действительно переживают за судьбу государства, другие заботятся лишь о политических очках. В то же время обычные граждане не видят объективной картины и охвачены сомнениями: кому верить?

В разговоре принимали участие секретарь ОП Нателла Акаба, Вячеслав Ардзинба, Надежда Венедиктова, Манана Гургулия, Лиана Кварчелия, Людмила Лолуа, Руслан Хашиг, Низам Хапат и другие.

Представитель зародившегося в Абхазии общественного движения «Голос народа» Илья Шадания посетовал, что получил возможность высказаться, когда представители некоторых средств массовой информации уже отправились в редакции готовить материалы и его выступление может остаться «за кадром», тем не менее оставшиеся в Общественной палате журналисты заверили присутствующую молодежь и самого И.Шадания, что голос народа, мнение людей станет доступно зрителям, читателям и пользователям интернета.

Отбросить эмоции и сконцентрироваться на решении острых общегосударственных проблем призвал начальник экспертного управления Администрации Президента РА Аслан Барциц.

Забегая вперед, напомню всем и, прежде всего, нашим читателям, что эти страсти развернулись сегодня в стране не только по нефтяной теме, но и по другим – в частности, ресурсным проблемам, рыбной ловле. Но если добыча хамсы и связанные с ней проблемы – объективная реальность, то нефтедобыча – это дело будущего, а по сути, только призрак будущей нефти.

И если мы с таким жаром обсуждаем призрак нефти, то как же мы воспримем само событие, если дело до этого дойдет?

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 16Выпуск: 3756Рубрика: политикаАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА