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О МОРСКОМ СООБЩЕНИИ 18.02.2019

О МОРСКОМ СООБЩЕНИИ

В рамках Российского инвестиционного форума Сочи-2019 подписано Соглашение между Госкомпанией «Абхазское морское пароходство» и ООО «Черноморские круизы» для организации к 2020 году круизного сообщения между морскими портами Абхазии и России.

Документ подписали генеральный директор ГК «Абхазское морское пароходство» Даур Ардзинба и генеральный директор ООО «Черноморские круизы» Виктор Глуховщенко.

Как подчеркнул на церемонии подписания министр экономики РА Адгур Ардзинба, Соглашение подписано в рамках реализации договоренностей, достигнутых на встрече Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и Президента Российской Федерации Владимира Путина в ноябре прошлого года.


Номер:  16
Выпуск:  3756
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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