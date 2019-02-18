О МОРСКОМ СООБЩЕНИИ

В рамках Российского инвестиционного форума Сочи-2019 подписано Соглашение между Госкомпанией «Абхазское морское пароходство» и ООО «Черноморские круизы» для организации к 2020 году круизного сообщения между морскими портами Абхазии и России.

Документ подписали генеральный директор ГК «Абхазское морское пароходство» Даур Ардзинба и генеральный директор ООО «Черноморские круизы» Виктор Глуховщенко.

Как подчеркнул на церемонии подписания министр экономики РА Адгур Ардзинба, Соглашение подписано в рамках реализации договоренностей, достигнутых на встрече Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и Президента Российской Федерации Владимира Путина в ноябре прошлого года.

Номер: 16Выпуск: 3756Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс