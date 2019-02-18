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18.02.2019
Номер: 16
Выпуск: 3756
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
О МОРСКОМ СООБЩЕНИИ
В рамках Российского инвестиционного форума Сочи-2019 подписано Соглашение между Госкомпанией «Абхазское морское пароходство» и ООО «Черноморские круизы» для организации к 2020 году круизного сообщения между морскими портами Абхазии и России.
Документ подписали генеральный директор ГК «Абхазское морское пароходство» Даур Ардзинба и генеральный директор ООО «Черноморские круизы» Виктор Глуховщенко.
Как подчеркнул на церемонии подписания министр экономики РА Адгур Ардзинба, Соглашение подписано в рамках реализации договоренностей, достигнутых на встрече Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и Президента Российской Федерации Владимира Путина в ноябре прошлого года.
Номер: 16
Выпуск: 3756
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс