ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Глава Совета при Патриархе, действительный госсоветник РФ Инал Ардзинба принял участие в Российском инвестиционном форуме, который проходит в Сочи. В ходе форума Ардзинба прокомментировал инициативу послов доброй воли Абхазии по защите Апсуара, в том числе по созданию цифрового пособия.

«Это очень правильная инициатива. Сохранение нашей идентичности – важнейшая задача, – сказал Ардзинба. – Мы должны сами себе честно признаться – наше общество меняется, и эти изменения не всегда основаны на традициях в их истинном исконном смысле. Возрождение традиционных ценностей – задача, вокруг которой всем надо объединиться».

На вопрос о том, какие направления Ардзинба считает приоритетными для Абхазии, политик ответил: «Развитие невозможно без верховенства закона и правопорядка. Необходимо серьезно укрепить правоохранительную систему. Репутация добросовестного и ответственного партнера – вот что нам нужно».

Слухи и публикации в СМИ о возможном возвращении в Абхазию Инал Ардзинба прокомментировал коротко: «Я могу помогать Родине, находясь в Москве».

vestifinance.ru

Номер: 16Выпуск: 3756Рубрика: политикаАвтор: vestifinance.ru