ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ НА 2019-2021 ГОДЫ

В Сочи, в рамках Российского инвестиционного форума-2019, Правительство Республики Абхазия и Администрация Краснодарского края приняли Программу мероприятий на 2019-2021 годы в целях реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве на стабильной и долгосрочной основе, увеличения взаимного товарооборота.

Документ подписали вице-премьер РА, министр финансов Джансух Нанба и вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась.

Трехгодичный пошаговый план подразумевает реализацию мероприятий в следующих сферах: промышленности; агропромышленного комплекса; образования, науки и молодежной политики; культуры и казачества; физической культуры и развития спорта; здравоохранения; развития туристской индустрии и гражданского общества, а также прямого сотрудничества между организациями профессионального образования и учреждениями высшего образования, научно-исследовательскими институтами, молодежными организациями.

В частности, в агропромышленном комплексе стороны договорились оказывать содействие развитию животноводства в Абхазии и поставкам из Краснодарского края в Республику Абхазия продовольственной продукции (масло подсолнечное рафинированное дезодорированное фасованное, майонез, мука, кондитерские изделия, плодоовощные и мясные консервы, соки, колбасные изделия, полуфабрикаты и многое другое).

Номер: 16Выпуск: 3756Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс