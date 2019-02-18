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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял участие в торжественном заседании в Министерстве обороны, посвященном выводу советских войск из Афганистана.
Глава государства отметил значение боевого опыта участников войны в Афганистане из Республики Абхазия во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.
«Прошедшие Афганистан ребята стали ядром многих наших подразделений, которые на первом этапе мы называли ополчением. В последующем они же были активными участниками формирования наших воинских подразделений. Имея опыт боевых действий, они четко и умело использовали его для того, чтобы народ Абхазии выдержал натиск со стороны Грузии и стал победителем.
Разрешите всем вам, тем, кто сегодня продолжает работу в различных структурах, в системе Министерства обороны, пожелать всего доброго, крепкого здоровья, благополучия.
Мною даны поручения Кабинету Министров подготовить проект Постановления Правительства, определяющий размер и порядок выплату пособий для воинов-афганцев, которые будут выплачиваться ежемесячно с первого июля в размере порядка трех тысяч рублей. Это то, что государство пока может сделать. На этот период выплаты будут производиться из тех резервов, которые есть у государства, а со следующего года это будет бюджетным обязательством нашей страны. Не сомневаюсь, что эта задача должна решаться еще более активно», – сказал Президент.
На торжественном заседании были вручены юбилейные медали «За Победу» ветеранам войны в Афганистане, ветеранам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.
За вклад в победу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. медалью «За Победу» награждены:
Бганба Мурман Ясонович;
Воуба Нугзар Шаликович;
Гарбузов Олег Евгеньевич;
Гварамия Даур Николаевич;
Голордава Мераб Шотович;
Дочия Геннадий Шалвович;
Пачкория Гена Кургович;
Пачулия Валерий Григорьевич;
Пачулия Омари Севарнович;
Харчилава Гизо Владимирович;
Хахубия Гурий Багратович;
Шакая Рома Ушангович;
Шанава Бондо Кондратович;
Шарабидзе Дмитрий Левонович.
Номер: 16
Выпуск: 3756
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА