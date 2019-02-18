ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял участие в торжественном заседании в Министерстве обороны, посвященном выводу советских войск из Афганистана.

Глава государства отметил значение боевого опыта участников войны в Афганистане из Республики Абхазия во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

«Прошедшие Афганистан ребята стали ядром многих наших подразделений, которые на первом этапе мы называли ополчением. В последующем они же были активными участниками формирования наших воинских подразделений. Имея опыт боевых действий, они четко и умело использовали его для того, чтобы народ Абхазии выдержал натиск со стороны Грузии и стал победителем.

Разрешите всем вам, тем, кто сегодня продолжает работу в различных структурах, в системе Министерства обороны, пожелать всего доброго, крепкого здоровья, благополучия.

Мною даны поручения Кабинету Министров подготовить проект Постановления Правительства, определяющий размер и порядок выплату пособий для воинов-афганцев, которые будут выплачиваться ежемесячно с первого июля в размере порядка трех тысяч рублей. Это то, что государство пока может сделать. На этот период выплаты будут производиться из тех резервов, которые есть у государства, а со следующего года это будет бюджетным обязательством нашей страны. Не сомневаюсь, что эта задача должна решаться еще более активно», – сказал Президент.

На торжественном заседании были вручены юбилейные медали «За Победу» ветеранам войны в Афганистане, ветеранам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

За вклад в победу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. медалью «За Победу» награждены:

Бганба Мурман Ясонович;

Воуба Нугзар Шаликович;

Гарбузов Олег Евгеньевич;

Гварамия Даур Николаевич;

Голордава Мераб Шотович;

Дочия Геннадий Шалвович;

Пачкория Гена Кургович;

Пачулия Валерий Григорьевич;

Пачулия Омари Севарнович;

Харчилава Гизо Владимирович;

Хахубия Гурий Багратович;

Шакая Рома Ушангович;

Шанава Бондо Кондратович;

Шарабидзе Дмитрий Левонович.

Номер: 16Выпуск: 3756Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА