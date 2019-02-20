ИСТОРИЯ КАВКАЗСКОЙ ДИАСПОРЫ В ЕГИПТЕ

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(Окончание. Начало в № 16)

В Египет кавказские мамлюки стали попадать еще при аббасидских халифах в первой половине IX века. В средневековом Египте его боевые отряды пополнились мамлюкскими воинами, выходцами с Кавказа. В сентябре 1260 г. в местности Айн-Джалут (Палестина) мамлюки разгромили монгольские войска. Позже они изгнали отряды крестоносцев из крепостей Сирии, Ливана и Палестины.

B XIII веке египетские купцы платили специальную пошлину турецкому султану за проход через проливы в Черном море, где они в Кафе и на Западном Кавказе закупали молодых воинов кавказцев-абхазов и зихов. Они доставлялись в египетские порты Дамиетту и Александрию. Ежегодно в Египет привозили до двух тысяч молодых мамлюков. Общая численность мамлюкских воинов в период правления «черкесской династии» находилась в пределах от 5 до 25-ти тысяч человек. Они считали себя высшей кастой и никогда не сочетались браком с арабским населением. Многие очень слабо владели арабским языком, при этом сохраняя свои исконные имена, как например – Астамур, Заур, Кансоу и т.д.

Что интересно, абхазы, рожденные в Стамбуле, Каире, где они проживали целыми кварталами, отправляли морем своих малолетних детей в Апсны на Черноморское побережье Кавказа, чтобы они там овладевали всеми постулатами Апсуара – нравственно-моральным духовно-религиозным кодексом чести абхаза. Вернувшись к своим родителям в Турцию и Египет, они делали головокружительную карьеру.

Как отмечает известный французский энциклопедист Элизе Реклю, среди мамлюков было много таких, которые «родились в горных долинах Абхазии».

В 1393-1394 гг. и 1400-1401 гг. кавказские мамлюки остановили нашествие беспощадного среднеазиатского правителя Тамерлана.

Мамлюки фактически неофициально правили Египтом, с небольшими перерывами вплоть до 1811 года, пока к власти не пришел албанец Мухаммед-Али. 1 марта 1811 года он пригласил свыше трехсот мамлюкских беев в каирскую цитадель по случаю назначения его сына начальником экспедиции в Хиджаз «против мятежных ваххабитов». Когда пышная кавалькада мамлюков вступила в узкий проход между высокой каменной стеной и отвесным обрывом с другой, ворота неожиданно закрылись, и они оказались в ловушке. Из-за стены высунулись стволы ружей и наемные стрелки стали в упор расстреливать всадников в тесном узком проходе. Один мамлюк спасся, спрыгнул с обрыва вместе с конем. Это был абаза, он переселился на Балканы, где его потомки проживали в Сербии. Оставшиеся мамлюки ушли. Одни ушли в Судан, где они долго правили и никому не подчинялись, другие – в Сирию. Но еще долгое время, практически весь XIX век, господствующие военные посты в Египте занимали мамлюки кавказского происхождения. И по сей день, по словам египетского историка Алин аль-Холи, можно услышать, как каирские женщины, восхищаясь красотой мужчины, говорят: «Он похож на мамлюка!».

«Слово «черкес» или «абаза» в понятии египтянина до сих пор ассоциируется с понятием доблести, рыцарства, чести. Мамлюки были не только воины. Они строили города, дороги, ирригационные сооружения.

В лондонской еженедельной газете «Эль аалем», выпускаемой арабской диаспорой, египетский политик Мухаммед Аббаси отмечает, что победа Абхазии в войне с Грузией, это тропинка к свободе Кавказа. «В политическом плане, – пишет он, – Клинтон был на стороне Грузии. Германия снабжала Грузию оружием, но все же Грузия потерпела поражение. Известный своим шовинистическим настроем экс-президент Грузии Звиад Гамсахурдия после поражения Грузии заявил прессе: «Я бы не потерпел поражение в войне с Абхазией, потому что я не пошел бы войной в Сухум». Победа Абхазии, – отмечает далее Мухаммед Аббаси, – должна вернуть Абхазии статус независимого государства, которое было у нее на протяжении двух тысяч лет».

Он отмечает, что воюющей Абхазии помогал весь Кавказ, значит, победившая Абхазия будет примером для всего Кавказа. Вообще, до начала войны в Абхазии абхазы и Абхазия играли заметную роль в консолидации Кавказа. Абхазия – страна, которая еще не раз заявит о себе, как на политической, так и на экономической арене Европы и Азии, – считает египетский политолог Мухаммед Aббacи.

Р. ГУАЖБА, историк АбИГИ

Номер: 17Выпуск: 3757Рубрика: обществоАвтор: Р. ГУАЖБА, историк АбИГИ