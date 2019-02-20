ГРУЗИЯ СТРЕМИТЕЛЬНО ПРЕВРАЩАЕТСЯ В КОЛОНИЮ ЕВРОСОЮЗА

У наших соседей

В конце января президент Грузии Саломе Зурабишвили посетила Брюссель. В ходе встречи с председателем Европейского союза Дональдом Туском грузинский лидер заявила о готовности представить усовершенствованный проект ускоренной интеграции Грузии в Европейский союз. По словам Зурабишвили, обнародование документа состоится в ходе Батумской международной конференции, посвященной 10-летию реализации программы «Восточного партнерства».

Между тем за прошедшее десятилетие рядовые граждане Грузии практически не ощутили пользы от сотрудничества с Европейским союзом. Подписание Соглашения об ассоциации с ЕС не привело к увеличению благосостояния грузин и не способствовало уменьшению безработицы в стране. В тексте Соглашения отсутствует конкретика относительно развития торгово-экономических связей между Тбилиси и Евросоюзом. Фактически документ состоит из одних пустых деклараций о приверженности принципам свободной торговли в духе постулатов ВТО.

В свою очередь создание зоны свободной торговли с Грузией открыло для стран Евросоюза новый рынок сбыта своей промышленной и сельскохозяйственной продукции. Говоря простыми словами, о взаимовыгодном сотрудничестве говорить не приходится, поскольку выгода концентрируется в руках одной стороны – в «руках» ЕС. В экономике государства все отчетливее наблюдаются процессы деиндустриализации. Грузия становится полуотсталой аграрной страной, которая сосредоточилась исключительно на выращивании овощей и фруктов.

Декларируемая ЕС отмена таможенных пошлин для грузинских производителей и переход к единой системе стандартов допуска товаров на рынок выгодны прежде всего Брюсселю. Грузинская продукция не соответствует европейским стандартам из-за того, что страна не располагает производственными мощностями для ее переработки. Вопреки обещаниям, Евросоюз установил не только высокие таможенные пошлины на основные товары грузинского экспорта, в частности на овощи и фрукты, но и крайне жесткие экспортные лимиты для южнокавказской республики.

Многие представители грузинского экспертного сообщества призывают власти страны отказаться от выполнения кабального Соглашения об ассоциации. По словам руководителя Центра глобальных исследований Наны Девдариани, условия подписанного правительством Грузии документа крайне невыгодны для экономики страны. «Наши товары не будут облагаться пошлиной и будут поступать на европейский рынок – правда, звучит привлекательно? Но в том же документе появляется новый сбор за возможность работать на европейском рынке. Получается, что, вроде бы, освободили от пошлины, на самом деле, платите ровно столько же, только это называется иначе», – пояснила Н.Девдариани.

Судя по всему, грузинские производители не готовы к конкуренции со своими европейскими партнерами. Особенно в условиях, когда правила игры устанавливает Брюссель. Грузинские товары еще длительное время не смогут соответствовать предъявляемым Брюсселем стандартам качества. Однако грузинское руководство продолжает идти своим путем – путем «грузинской мечты».

В конечном итоге грузинский народ проигрывает от недальновидной политики собственных властей. Рядовые грузины по-прежнему расплачиваются за несбыточные мечты политической элиты страны о евроинтеграции. Причем цена безрассудства правительства Грузии колоссальна: республика фактически лишилась высокоразвитой промышленности и стоит на пороге абсолютной экономической колонизации со стороны Европейского союза.

Вывод однозначный: политика выстраивания отношений с ЕС была ошибочна в корне. Очевидно, что провалы грузинской политики можно отметить не только в сфере торгово-экономического партнерства, но и в выборе путей решения главной проблемы Грузии – вопроса о статусе Республики Абхазии.

В этой связи вызывает интерес модель отношений с Абхазией, выстраиваемых руководством Грузии, и, собственно, то, что предлагается народу Абхазии. Создается впечатление, что «голос» абхазского народа попросту игнорируется, о чем не раз было заявлено на уровне встреч в рамках Женевского формата. Речь идет в первую очередь об отказе Грузии подписывать обязательства по неприменению силы в отношении Цхинвала и Сухума. Более того, по мнению министра иностранных дел Абхазии Даура Кове, «грузинская сторона не хочет вспоминать о событиях 1992-1993 годов и прилагает неимоверные усилия для того, чтобы внедрить в сознание международного сообщества тезис о том, что не существует противоречий между Грузией и Абхазией». Такой подход представляется поистине странным.

Все больше экспертов, в том числе и международного уровня, приходят к мнению, что путь, избранный грузинскими лидерами, требует корректировок. И, кажется, что чем пристальнее мы наблюдаем за движением «поезда грузинской мечты», тем становится яснее, что этот «поезд» направляется в тупик, а сигналы о необходимости пересмотреть курс слышны все отчетливее.

Соб.инф.

Номер: 17Выпуск: 3757Рубрика: политикаАвтор: Соб. инф.