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ВСЕ ВОПРОСЫ И РЕШЕНИЯ – ВАЖНЫЕ
Наука
Состоялось заседание президиума Академии наук Абхазии. Президиум впервые собрался в новом составе.
В рамках повестки дня после подробного обсуждения было принято Положение «Об отделениях Академии наук Абхазии». Утвержден документ будет на очередном общем собрании АНА.
Президиум утвердил решение созданного в Абхазском государственном университете разового диссертационного совета во главе с профессором, завкафедрой информатики и вычислительной техники Кубанского государственного технологического университета, доктором технических наук Валерием Атрощенко о защите кандидатской диссертации ученого из братской Карачаево-Черкесии Эдуарда Майевича Кимкетова. Тема диссертации – «Автономные электрические комплексы с асинхронным генератором ограниченной мощности» (специальность – электрические комплексы и системы).
Члены президиума АНА поздравили присутствующего на заседании Эдуарда Кимкетова, а президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа вручил новоиспеченному кандидату технических наук соответствующий документ.
Президиум АНА утвердил также решение общего собрания работников Государственного научного учреждения «Сухумский физико-технический институт» АНА о преобразовании и переименовании Государственного научно-производственного объединения «Сухумский физико-технический институт (ГНПО «СФТИ») Академии наук Абхазии» в юридическое лицо Государственное научное учреждение «Сухумский физико- технический институт Академии наук Абхазии» (ГНУ «СФТИ АНА»). Собрание в институте состоялось в тот же день, 12 февраля, несколькими часами ранее.
Члены президиума единогласно утвердили в должности заместителя директора по науке ГНУ «СФТИ АНА» Бориса Лазба.
Рассматривались на заседании президиума и другие вопросы.
А завершающим на этот раз стало чествование юбиляра – академику-секретарю АНА, доктору филологических наук, ученому и поэту Валентину Астамуровичу Когониа исполнилось 60 лет.
Юлия СОЛОВЬЕВА
Номер: 17
Выпуск: 3757
Рубрика: общество
Автор: Юлия СОЛОВЬЕВА