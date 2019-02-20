ВСЕ ВОПРОСЫ И РЕШЕНИЯ – ВАЖНЫЕ

Наука

Состоялось заседание президиума Академии наук Абхазии. Президиум впервые собрался в новом составе.

В рамках повестки дня после подробного обсуждения было принято Положение «Об отделениях Академии наук Абхазии». Утвержден документ будет на очередном общем собрании АНА.

Президиум утвердил решение созданного в Абхазском государственном университете разового диссертационного совета во главе с профессором, завкафедрой информатики и вычислительной техники Кубанского государственного технологического университета, доктором технических наук Валерием Атрощенко о защите кандидатской диссертации ученого из братской Карачаево-Черкесии Эдуарда Майевича Кимкетова. Тема диссертации – «Автономные электрические комплексы с асинхронным генератором ограниченной мощности» (специальность – электрические комплексы и системы).

Члены президиума АНА поздравили присутствующего на заседании Эдуарда Кимкетова, а президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа вручил новоиспеченному кандидату технических наук соответствующий документ.

Президиум АНА утвердил также решение общего собрания работников Государственного научного учреждения «Сухумский физико-технический институт» АНА о преобразовании и переименовании Государственного научно-производственного объединения «Сухумский физико-технический институт (ГНПО «СФТИ») Академии наук Абхазии» в юридическое лицо Государственное научное учреждение «Сухумский физико- технический институт Академии наук Абхазии» (ГНУ «СФТИ АНА»). Собрание в институте состоялось в тот же день, 12 февраля, несколькими часами ранее.

Члены президиума единогласно утвердили в должности заместителя директора по науке ГНУ «СФТИ АНА» Бориса Лазба.

Рассматривались на заседании президиума и другие вопросы.

А завершающим на этот раз стало чествование юбиляра – академику-секретарю АНА, доктору филологических наук, ученому и поэту Валентину Астамуровичу Когониа исполнилось 60 лет.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 17Выпуск: 3757Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА