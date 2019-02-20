ТОТ, КТО ПОЙМАЛ БЕЛОГО ЗАЙЦА

Притча

Жил-был мудрый человек. Все его уважали, прислушивались к его мнению. Однажды он путешествовал, и, к его несчастью, пришла ему в голову мысль: «И в беде, и в радости обращаются ко мне за советом люди, уважают мое мнение, верят мне. Только ведь в большинстве случаев я так и не мог разобраться, где правда, а где ложь. Будь у меня совесть – разве стал бы всех подряд наставлять?» С кем бы мне посоветоваться, начал думать он, ведь у каждого из людей – своя правда...

– О, матерь всех живых, солнце, подскажи мне, что есть правда? – подняв голову к небу, спросил он.

Засветило-засияло солнце и ответило:

– «Правда»? Я не знаю, что за правда у вас, у людей. Вот моя правда. Рано утром я приношу свет миру, к концу дня ухожу, оставляя после себя ночь, а на следующий день всхожу снова. И так – бесконечно. Не будет меня, не было бы и вас, людей. Вот правда, которую я точно знаю.

– Эй, ты, долетающий до небес орел, а ты, что знаешь о правде? Люди хвалят тебя – мудр, как орел, говорят. Если это так, каков твой ответ на мой вопрос?

Расправив крылья, сверкнув глазами из поднебесья, орел ответил:

– Ты захотел правды? Не мешай мне. Недалеко за полянкой, в кустах сидит заяц. Долго летаю над ним, чтоб впиться когтями в его мягкую шкурку и отнести своим деточкам. Но, видать, почуял он меня, спрятался, не выходит из кустов.

– Почуял, говоришь? Значит, заяц сможет ответить на мой вопрос, – и человек пошел искать зайца.

Смотрит – за полянкой, в кустах сидит заяц. Весь белый, ни одного черного волоска.

Заяц увидел человека. Но никуда не убежал и заговорил первым:

– Человек, прошу, не мешай мне. У каждого своя правда. Моя правда в том, что стоит мне выйти из кустов, как тут же меня схватит вот тот, парящий в небесах орел. Иди своей дорогой, не выдавай место, где я сижу.

– Хай, ты, несчастный, не хочешь говорить правды, дрожишь за свою шкуру?! – приближаясь к зайцу, сказал человек. И растопырив руки, как орлиные когти, нагнулся, чтоб поймать зайца.

– Господи, ну что ты ко мне пристал, человече? – взмолился тот.

– Ну, не знаешь ты, что такое правда, ну и что, остальные что ли знают? Все вы, люди, одинаковы. Врете все друг другу – ну и живите так себе дальше...

Рассердился человек, услышав его слова. Как это, какой-то зверек осмелился с ним, чуть ли не с Богом, так говорить? И схватил белого зайца – настолько белого, что не было в его шерсти ни одного черного волоска.

– Ну что, куда денешься? Теперь скажешь?!

– Ну что ж, пеняй на себя, – тихо ответил заяц. – Я, белый заяц, которого ты держишь, и есть правда. А теперь, человек, выбирай правду или ложь. Отпустишь меня – это ложь, не отпустишь – правда. Солжешь – умрет твоя мать. Выберешь правду – тогда умрет твой отец. Выбирай, да поскорей.

А вы, да услышите только хорошее, что на это скажете?!

Что делать тому, кто, поймал белого зайца. Скажет неправду – мать его умрет. Скажет правду – отец умрет. Как ему быть?

Джума Ахуба

Джума Ахуба с английским ученым, большим другом Абхазии Джорджем Хьюитом и его супругой Заирой Хиба

Номер: 17Выпуск: 3757Рубрика: обществоАвтор: Джума АХУБА, активный участник национально-освободительного движения, писатель, лауреат премии им. Д. Гулиа