40 ДНЕЙ БЕЗ ДЖУМЫ АХУБА,

человека, который выписывал нашу газету и сотрудничал с ней 25 лет

Абхазский писатель, прозаик, публицист, общественный деятель, лауреат Государственной премии им. Д.Гулиа, премии российского журнала «Дружба народов», человек яркого дарования, подаривший читателям не только Абхазии, но и многих стран мира свои тонкие, философские и очень добрые произведения. Джума Виссарионович Ахуба. Вот уже 40 дней, как его нет с нами.

Автор более 25 книг прозы и публицистики, поэтического сборника, Джума Ахуба оставил богатое творческое наследие. Он писал и для детей – рассказы, сказки, переводил лучших российских и зарубежных классиков – А. Чехова, М. Шолохова, Б. Васильева, Ф.Искандера, Дж. Лондона, Э. Хемингуэя и других.

В числе лучших работ Джумы Ахуба рассказы «Бзоу», «Туган», романы «Пристань», «Прохожий», «Неизбывное», драмы «Вечно остающийся», «Под сенью наших гор». Впрочем, каждый найдет что-то ценное для себя в любом его произведении.

Пытаюсь вспомнить, как и когда я познакомилась с ним, и не могу. Такое ощущение как будто я его знала всю жизнь. Несомненно одно – вначале была встреча с его произведениями, а потом уже с ним. Помню, с какой душевной дрожью я читала рассказ Джумы Ахуба «Туган», повествующий о трагической судьбе волка, прирученного известным охотником, а потом писала рецензию на него. С этого рассказа в мою жизнь вошел большой писатель Джума Виссарионович Ахуба. Потом были интервью с ним, интересным и легким собеседником. Нередко он сам предлагал мне темы. Например, так увидели свет публикации о Максиме Горьком в Абхазии, о Михаиле Лакербай. И сегодня кажется, вот откроется дверь в наш редакционный кабинет и на пороге появится Джума Виссарионович – стройный, подтянутый, с легкой светлой улыбкой на лице. И вновь сразит нас своим юмором.

Его приход радовал каждого из нас, потому что все мы, корреспонденты газеты «Республика Абхазия», глубоко уважали Джуму Виссарионовича. Он был для нас своим, родным человеком.

Вечная Вам память, наш дорогой Джума Виссарионович! Нам всегда будет не хватать Вас.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 17Выпуск: 3757Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ