ИЗ ПИСЬМА Д.ГУЛИА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВС СССР К. ВОРОШИЛОВУ

« … Мне восемьдесят лет и, казалось бы, могу спокойно заниматься своей непосредственной работой. Но положение вещей в Абхазии таково, что мне приходится беспокоить Вас…

С 1938 года была главным образом забота о том, как бы погуще заселить абхазские села и районы переселенцами исключительно из Грузии, хотя издавно известно, что Абхазия – страна гор, край малоземельный. И сейчас переселение идет по пути заселения абхазских сел. Для этой цели иногда вырубаются ценные породы леса, в которых Абхазия, как курортная зона очень нуждается. Иногда вырубаются виноградные лозы, есть даже случаи, когда уничтожаются кладбища, чтобы переселить переселенцев (например, в селе Отхара).

По-моему, надо глубоко изучить этот вопрос, имея в виду дальнейшую механизацию сельского хозяйства, растущие потребности животноводства и т.д., отбросив те цели, которые извращали смысл переселений, грубо ущемляя интересы абхазцев, русских, армян и других национальностей. К тому же надо иметь в виду, что есть целесообразность в ряде случаев переселения крестьян внутри Абхазии – с высокогорных, малоплодородных мест в долины.

Мне кажется, не все благополучно с табаком, виноградниками и некоторыми другими сельскохозяйственными культурами в Абхазии. Качество некогда знаменитых абхазских табаков значительно ухудшилось, количество уменьшилось. Ценные абхазские сорта высокоствольного винограда уменьшаются из года в год, и Абхазия лишается замечательных сортов местных вин.

…Без всякой пользы для дела в Абхазии были переименованы города, населенные пункты, села. Например, город Сухум был переименован в Сухуми, Новый Афон, или Псырцха на Ахали Афонии, древнее село Ткварчал на Вардисубани. Русские названия сел, исторически сложившиеся, Ермоловка, Андреевка, Владимировка и др. переименованы на названия, непонятные для коренного населения. Но все эти нарушения, вызывающие удивление местного населения, не исправляются до сих пор.

…Очевидно, перечисленные выше недостатки все еще имеют место, потому что положение дел с местными кадрами явно неблагополучно.

В послевоенное время прежним руководством Абхазии были удалены из учреждений почти все абхазцы, русские, армяне. И по сей день очень мало на работе в учреждениях абхазцев, русских, армян, а на руководящей работе тем более. Например, из восьми первых секретарей райкомов в Абхазии – всего один абхазец, ни одного русского или армянина. Примерно такое же положение и в составе председателей райисполкомов. Все еще чувствуется нежелание выдвигать тех, кто в свое время возражал против различных нарушений. Напротив, заметно стремление по возможности сохранить на прежних постах тех, кто так или иначе объективно способствовал нарушениям национальной политики.

Все это изложено мной очень коротко и в очень общих чертах. Вопросы эти я считаю важными и сложными. Они меня очень волнуют, и я считаю своим долгом довести их до Вашего сведения.

Я полагал бы, что необходим приезд из Москвы в Абхазию авторитетной комиссии…».

Архив Абхазского научно-исследовательского института языка, литературы и истории». (Ф. 5, ОП 1., д. 72, л. 21-24)

Номер: 17Выпуск: 3757Рубрика: политикаАвтор: Архив Абхазского научно-исследовательского института языка, литературы и истории».