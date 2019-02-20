ЧИНОВНИК

Один важный чиновник из канцелярии самого наместника Кавказа проезжал однажды через село Лыхны. Местные крестьяне поднесли ему хлеб-соль и обратились с просьбой разрешить открыть в селе четырехклассную школу.

– Есть у нас двухклассная школа, – сказал один из крестьян, – но, посуди сам, господин, чему можно научиться, окончив два класса? На сельского писца и то не выучишься! Всем селом просим: позволь нам открыть четыре класса. Мы сами и содержать будем эту школу.

На это чиновник наставительно заметил:

– Если человек способный – ему и двух классов хватит. А тупице не помогут и десять.

– О, знатный гость, – сказал крестьянин, – ты, по всему видать, окончил всего лишь два класса. Не надо нам другой школы, кроме такой, какую ты окончил!

В толпе поднялся смех, а чиновник еще больше надулся, ткнул кучера кулаком в спину и укатил.

Дмитрий ГУЛИА

Номер: 17Выпуск: 3757Рубрика: обществоАвтор: Дмитрий ГУЛИА