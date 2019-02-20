ВЕЖЛИВЫЕ АДЗЮБЖИНЦЫ

Житель села Адзюбжа по имени Ламшац женился на девушке из села Тамыш. В Тамыше, как известно, не занимались прежде виноделием, а в Адзюбже – наоборот: вместо воды очень часто пили вино. Во время свадьбы невеста Ламшаца, по обычаю, находилась в отдельной комнате. Вдруг ей захотелось пить, и она попросила воды. Адзюбжинцы пошептались и единодушно решили, что предлагать воду той, которая только-только переступила порог нового дома, неудобно. И принесли полный стакан лучшего вина. Невестке в свою очередь было неловко отказываться от вина: ведь она только-только переступила порог нового дома и не желала, чтобы ее сочли привередливой. «Будь, что будет», – подумала она и выпила вино. С непривычки ей стало худо: закружилась голова, помутилось в глазах. И она крикнула: «Воды!»

Адзюбжинцы снова решили, что не следует подавать простую воду той, которая только-только, переступив порог, входила в их дом, тем более, что невестке худо. И снова подали стакан вина. Невестка уже не могла различить, что ей дают, и осушила стакан. Ей стало еще хуже. И она снова крикнула: «Воды!» И снова принесли вина.

Так промучилась она до самого утра, а с нею и адзюбжинцы. А утром кто-то предложил:

– Попробуем-ка дать воды.

С большими извинениями адзюбжинцы поднесли стакан с водой, а невестка, после тысячи извинений, выпила его, и ей стало лучше.

Дмитрий ГУЛИА

Номер: 17Выпуск: 3757Рубрика: обществоАвтор: Дмитрий Гулиа