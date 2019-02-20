СТИХИ

* * *

Счастлив тот,

кто может все сказать,

Что за годы на душе скопилось,

Кто умеет в жизни увязать

Мудрость, осуждение и милость.

Кто за правду ратует всегда,

Невзирая на чины и званья,

Чья к несправедливости вражда

Так достойна доброго признанья.

Счастлив, почитаемый людьми,

Приобретший добрую известность

Не за силу, а за свет любви,

За отвагу и за человечность.

Счастлив тот, кто молодости дар

Не растратил кое-как впустую,

кто в других будил чудесный жар,

говоря: я истины взыскую!

Кто достойным в молодости был,

Но еще достойней стал под старость,

Кто не только близких возлюбил

Но любовь для мира в ком осталась.

Счастлив чтивший и отца и мать,

К мудрецам ходивший за советом,

Истину умевший указать

Всем заблудшим, кто нуждался в этом!

1910

МОЯ РОДИНА

Милая родина, что ты

Смотришь с печалью такой

Иль потеряла кого-то,

Кто был любимым тобой?

Или о тех, кто оставил

Гнезда свои, ты грустишь?

За морем след их растаял...

Ты не туда ли глядишь?

Или о том загрустила,

Что прозябаешь во тьме?

Что тебе, свет мой, не мило?..

Можешь довериться мне.

1920

Перевод С. Куняева

Номер: 17Выпуск: 3757Рубрика: обществоАвтор: Дмитрий Гулиа