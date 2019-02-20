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СТИХИ
* * *
Счастлив тот,
кто может все сказать,
Что за годы на душе скопилось,
Кто умеет в жизни увязать
Мудрость, осуждение и милость.
Кто за правду ратует всегда,
Невзирая на чины и званья,
Чья к несправедливости вражда
Так достойна доброго признанья.
Счастлив, почитаемый людьми,
Приобретший добрую известность
Не за силу, а за свет любви,
За отвагу и за человечность.
Счастлив тот, кто молодости дар
Не растратил кое-как впустую,
кто в других будил чудесный жар,
говоря: я истины взыскую!
Кто достойным в молодости был,
Но еще достойней стал под старость,
Кто не только близких возлюбил
Но любовь для мира в ком осталась.
Счастлив чтивший и отца и мать,
К мудрецам ходивший за советом,
Истину умевший указать
Всем заблудшим, кто нуждался в этом!
1910
МОЯ РОДИНА
Милая родина, что ты
Смотришь с печалью такой
Иль потеряла кого-то,
Кто был любимым тобой?
Или о тех, кто оставил
Гнезда свои, ты грустишь?
За морем след их растаял...
Ты не туда ли глядишь?
Или о том загрустила,
Что прозябаешь во тьме?
Что тебе, свет мой, не мило?..
Можешь довериться мне.
1920
Перевод С. Куняева
Номер: 17
Выпуск: 3757
Рубрика: общество
Автор: Дмитрий Гулиа