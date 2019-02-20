О ПЕРВОЙ КНИГЕ СТИХОВ НАРОДНОГО ПОЭТА

«Если бы Дмитрий Иосифович не написал больше ни одной строки – этой книги было бы достаточно, чтобы обессмертить его имя и положить прочную основу в фундамент абхазской поэзии».

Баграт ШИНКУБА

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«Даже тогда, еще в начале своего творческого пути, Дмитрий Гулиа мог смело сказать о себе: «Всю жизнь свою в труде, как горная вода». Да, он и тогда был точно горная, неустанная вода – без конца, без начала. И днем и ночью работает вода, и днем и ночью нет ей отдыха. Лично я знал Гулиа именно таким. Но я знал уже тогда, когда ему было немало лет. Следует отметить, что без трудолюбия Дмитрий Гулиа, возможно, мало чего достиг бы. Это был неутомимый пахарь».

Георгий ГУЛИА

Номер: 17Выпуск: 3757Рубрика: обществоАвтор: Баграт ШИНКУБА, Георгий ГУЛИА