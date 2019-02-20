ВЫСКАЗЫВАНИЯ ДМИТРИЯ ГУЛИА

«Без всякой рисовки могу сказать: работой своей я доволен, поскольку все, что я делал, делал искренне. Но мог бы сделать больше, если бы я всегда точно понимал, что важнее и что не требует отлагательств. Я распылял свою энергию, занимаясь то поэзией, то наукой. Может, было бы лучше, если бы целиком посвятил себя только литературе? Может быть. Когда человек что-либо начинает первым, он неизбежно растрачивает больше энергии, и его деятельность неизбежно приобретает разносторонний характер. Это и хорошо и плохо. Мешало мне порой и еще одно обстоятельство. Когда мне слишком «левые» абхазские товарищи рисовали картину «мировой революции», в которой Абхазия всего-навсего малозначащая капля, у меня – не скрою – невольно выпадало перо из рук. Стоит ли трудиться ради капли, которая все равно испарится? Но жизнь показала, что стоит, что можно и должно работать во имя даже капли. Если хорошо потрудиться – она не испарится. Она устоит. Тем более если тебе помогают многочисленные народы... Маленький народ может иметь большую литературу. Я в этом твердо убежден..».

(Из Автобиографии)

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«Литература не должна кормить молодого человека. Литературное дело – капризное. Оно обожает опыт, любит знания. А это дается только с годами..»

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«А хорошо ли мы распоряжаемся своей молодостью? Много ли творчески работаем? Не много ли болтаем? Не очень ли мы самоуверенны?».

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«Что такое жизнь для литератора, если он не работает?..».

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«Человек живет однажды. И он должен прожить свою жизнь счастливо. Какая бы гигантская задача перед обществом ни ставилась, она, эта задача, не должна ни в коем случае подавлять душу, а, напротив, возвышать».

Номер: 17Выпуск: 3757Рубрика: обществоАвтор: Дмитрий Гулиа