КОНКУРС «ЛУЧШИЙ СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ»

Подведены итоги первого этапа конкурса «Лучший семейный отдых», который проводит объединение пансионатов «Курорт Пицунда». Об этом сообщается на сайте курорта Пицунды.

Как напоминают организаторы конкурса, объединение пансионатов «Курорт Пицунда» предложило своим гостям сделать снимки на территории курорта и выложить их в социальные сети под девизом «Лучший семейный отдых в Пицунде».

Победители и призеры конкурса получат в качестве награды бесплатную путёвку на курорт на 10 дней на троих с питанием (без перелёта).

По итогам первого этапа конкурса «Лучший семейный отдых» победителем стала Елена Карпова из города Коврова Владимирской области.

В ближайшее время будут разыграны ещё 2 путевки.

Конкурс организован РУП ОП «Курорт Пицунда» при поддержке Министерства по курортам и туризму Республики Абхазия.

Номер: 17Выпуск: 3757Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс