АБХАЗСКИЕ НАПИТКИ ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ

Пивоваренный завод «Сухумский» получил Гран-при в номинации «Лучший продукт-2019» на Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья «Продэкспо-2019», рассказала в интервью радио Sputnik директор завода Амра Ануа.

В конкурсной программе Сухумский пивзавод представил линию безалкогольных напитков «FruktOZ», а также светлое пиво «Сухумское» и питьевую воду. По словам директора завода, помимо абхазской продукции на выставке было презентовано более 2000 образцов из стран СНГ, России и Европы.

«Мы, конечно, уверены в качестве и безопасности выпускаемой продукции, но, учитывая большое количество образцов, мы не ожидали, что можем взять Гран-при. Когда об этом объявили, нас переполнило чувство гордости за то, что продукцию, производимую в Абхазии, отметили и признали на российском рынке», – сказала Ануа.

Пивоваренный завод также получил Гран-при в номинации «Лучшее предприятие 2019 года». Директор отметила, что победа не только позволяет заводу продвинуть и сделать рекламу своей продукции, но и говорит о существующей лояльности российского потребителя. Отрадно отметить, что абхазскими безалкогольными напитками заинтересовались международные розничные сети «Ашан» и «Магнит».

«Я думаю, в ближайшее время у нас будет подписан контракт с ними, так как было много предложений. Будем рассматривать и выбирать более приемлемые варианты», – сказала Амра Ануа.

«Продэкспо-2019» – ежегодный международный форум в сфере продовольствия. Выставка проводится при содействии Министерства сельского хозяйства России и Правительства Москвы. Основная цель выставки – реализация приоритетных национальных проектов, направленных на повышение качества жизни российских потребителей.

В 2018 году на выставке было представлено более 2000 компаний из 65 стран мира. «Продэкспо-2019» посетили около 62 000 человек.

Номер: 17Выпуск: 3757Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс