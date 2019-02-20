«ЭТО БЫЛ НЕУТОМИМЫЙ ПАХАРЬ»

К 145-летию Дмитрия Иосифовича Гулиа

Я – абхазец!

Древние преданья

О моем народе говорят...

Я – абхазец!

Сын родных ущелий,

Сын земли,

Где пращуры лежат.

Дмитрий Гулиа

И вновь за окном зимний февраль. 145 лет назад в этот месяц родился Дмитрий Иосифович Гулиа – наш патриарх, светило абхазской литературы. Каждый год 21 февраля это событие объединяет нас. Мы идем к памятнику Дмитрию Иосифовичу Гулиа, расположенному в центре столицы, возлагаем цветы. В учебных заведениях республики проходят памятные мероприятия. В этом году они будут особенные, юбилейные.

Неоценим вклад Дмитрия Иосифовича Гулиа в развитие культуры абхазского народа. Поэт, прозаик, драматург и ученый, основоположник абхазской литературы, он до последних дней своей жизни служил народу своему, он дал ему живое слово на родном абхазском языке – красивом и могучем. Это слово вошло в каждый абхазский дом, заявило о себе во весь голос. Словом, поэзия Дмитрия Гулиа находила дорогу к сердцу каждого человека.

«Гулиа явился на свет, когда Абхазия была неграмотной, хилой, оставил же ее – цветущей – со своей самобытной культурой, литературой, искусством, наукой. Литература ее в верных руках, в дальнейших успехах ее он был уверен.

Мысленно воссоздавая его образ, мы можем сказать его словами: «Всю жизнь свою в труде, как горная вода…».

Абхазия дала Дмитрию Гулиа жизнь, он отплатил ей неустанным трудом всей своей жизни. В этом смысл его подвига», – так писал о просветителе писатель Георгий Дмитриевич Гулиа.

Судьба абхазского народа глубоко волновала первого просветителя абхазов. Об этом свидетельствуют не только его многогранная деятельность, но и в частности письма, адресованные Председателю Президиума Верховного Совета СССР Клименту Ворошилову. Первое из них отправлено в январе 1956 года, второе, когда патриарх уже был в почтенном возрасте. В этих письмах он обращает внимание К. Ворошилова на проблемы абхазского народа, на то, как нарушаются его права.

В юбилейный год предлагаем вниманию читателей подборку материалов, связанных с Дмитрием Гулиа.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 17Выпуск: 3757Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ