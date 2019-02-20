ШАГИ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

В рамках Российского инвестиционного форума-2019 в Сочи вице-премьер Республики Абхазия, министр финансов Джансух Нанба и губернатор Ненецкого автономного округа Российской Федерации Александр Цыбульский подписали Меморандум о намерениях по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между субъектом России и Абхазией.

Стороны отметили, что намерены и далее способствовать расширению взаимовыгодного торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества, основанного на принципах долгосрочного партнерства. В развитие подписанного документа планируется уделять большое внимание поддержке предпринимательства и частной инициативы, устанавливать и расширять прямые связи между Республикой Абхазия и Ненецким автономным округом РФ.

Номер: 17Выпуск: 3757Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс