НЕФТЬ. НАЙТИ ОТВЕТЫ И СЫРЬЁ

В Народном Собрании – Парламенте РА состоялось расширенное заседание Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии, посвященное предоставлению права на разработку, разведку и добычу углеводородного сырья.

Председатель Астамур Тарба сообщил, что ранее уже проводилось заседание на эту тему и было принято решение запросить соответствующие материалы для детального изучения. «Но появились другие вопросы, ответа на которые в предоставленных бумагах нет. В связи с этим сегодня мы пригласили компетентных лиц для обсуждения темы», – пояснил Тарба.

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба отметил: «Правительство обязано исполнять те договоры, которые заключены государством. И есть службы экологии, которые будут заниматься мониторингом работы этих компаний».

Начальник Государственного управления по геологии, геодезии, картографии и землепользованию Адамур Ахуба проинформировал, что на сегодняшний день нельзя говорить о существовании каких-то объёмов нефти. «Сейчас речь идет о разведке. После нее будут определены объёмы. Стоит отметить, что разведка ведется на собственные средства компаний», – сказал он.

Руководитель Администрации Президента РА Беслан Барциц привел хронологию событий: «Соглашение о сотрудничестве между Министерством экономики РА и ОАО «Роснефть» положило начало работам. Затем было подписано распоряжение о предоставлении ОО «РН Шельф Абхазии» права на изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на Гудаутском участке акватории Черного моря. Подписаны лицензионные условия. Следующий документ: в 2015 году коллегиальным решением Кабинета Министров продлено лицензионное соглашение. Далее, в 2017 году снова продлеваются лицензионные сроки геологоразведочных работ».

Отдельно Барциц разъяснил взаимоотношения с «Апсны-Ойл»: «Соглашение о сотрудничестве в области разведки, добычи углеводородов на территории РА между Правительством РА и ОАО НК датировано 2014 годом. В соглашении прописано, что оператором проекта станет специально созданное российское общество ООО «Апсны-Ойл». После чего в 2014 году подписываются распоряжения о предоставлении «Апсны-Ойл» права на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья, а также договоры о лицензированных условиях. Ни один пункт не менялся, за исключением сроков геологической разведки. Всю информацию и все документы я передам Комитету для подробного изучения. В марте 2018 года Правительство продлило сроки геологоразведки, не меняя основные параметры договора и условия лицензионного соглашения».

Министр экономики РА Адгур Ардзинба подчеркнул, что главный вопрос в том, сколько бюджет Абхазии получит с одного барреля нефти, если она будет найдена: «Если мы говорим о конкретной доле Абхазии в одном барреле нефти, то нужно это обсуждать в рамках Комиссии. Соглашение о разделе продукции – это всеобъемлющий документ, который является международным актом. На данный момент мы можем выставлять свои условия. Нами еще ничего не упущено. Есть все наработки, можно создать Комиссию, которой мы их предоставим».

По итогам заседания было предложено создать специальную Комиссию, которая рассмотрит вопросы предоставления права на разработку, разведку и добычу углеводородного сырья.

Номер: 17Выпуск: 3757Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс