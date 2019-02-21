РАБОТАТЬ С ПОЛЬЗОЙ

Необходимо внимание

Наша газета ранее писала, что одной из секций по боксу в Очамчырском спортивном зале не разрешили тренироваться. Руководитель, тренер этой боксерской группы Мамука Бжания обращался во все инстанции, в том числе республиканские, городские, спортивные структуры. Где-то обещали разобраться, кто-то говорил, что помогут. Прошло время, а ситуация не изменилась.

Надо отметить, что сам М.Бжания – профессиональный спортсмен, один из первых в Очамчыре стал заниматься с детьми боксом и прививать им здоровый образ жизни и правильные нравственные принципы.

Работал он на безвозмездной основе. Его секция приносила пользу ребятам, городу, районному спорту.

Сегодня секция Мамуки Бжания продолжает заниматься в г.Очамчыре в полуразрушенном доме. Спортсмены не теряют надежду, что их ситуация изменится к лучшему.

Тренировки приносят хорошие результаты. Боксеры из Очамчыры, которых пригласили на открытый турнир в г.Сочи, заняли главные призовые места.

Сам Мамука Бжания занял первое место. Разногласия, которые возникли когда-то в спортивной школе г.Очамчыры, не должны переходить на личностные отношения. При работе с детьми и молодежью необходимо использовать весь имеющийся тренерский потенциал в любом виде спорта. Тем более если есть результаты в спортивных группах.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 18Выпуск: 3758Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА