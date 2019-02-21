СОННАЯ АРТЕРИЯ ПОКАЗЫВАЕТ ВОЗРАСТ ЧЕЛОВЕКА

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Российские медики нашли способ, с помощью которого можно определить биологический возраст человека. Определяется это легко с помощью сонной артерии.

Многие считают, что определить возраст можно по состоянию рук человека, поскольку они выдают возраст намного лучше, чем, например, лицо, за которым куда больше ухода и которому уделяется куда больше внимания. Также у женщин возраст можно определить по состоянию кожи декольте, которая также страдает сильнее, выдает возраст человека.

Однако ученые говорят, что сонная артерия точнее выдает реальный возраст человека. Биологический и хронологический возраст индивидуума расходятся, т.к. в процессе жизни активно влияют на состояние здоровья вредные привычки и наследственные факторы.

С учетом всех этих факторов определить возраст можно не только по ДНК, но и с помощью артерии. Методика определения биологического возраста по ДНК достаточно точная, но очень дорогая и сложная в применении. А с помощью артерий это делать намного быстрее.

Так, медики говорят, что есть четыре критерия работы сердечно-сосудистой системы, по которым можно судить, в каком возрасте индивид. Они говорят о том, что стоит для этого смотреть на толщину среднего слоя ткани и ширину сонной артерии, скорость волны пульса, а также соотношение пиков в пульсовой волне. По этим показателям можно сделать достаточно точный вывод о биологическом возрасте человека, получить данные можно при помощи УЗИ и тонометра.

Номер: 18Выпуск: 3758Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы