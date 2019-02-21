КАК В АБХАЗИИ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ РОССИЙСКУЮ ПЕНСИЮ

Как изменения в пенсионном законодательстве России отразятся на гражданах России, постоянно проживающих в Абхазии, насколько увеличатся выплаты и кто в Абхазии может рассчитывать на российскую пенсию?

С 1 января 2019 года вступил в силу Закон России «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий».

Проект в первую очередь связан с повышением возраста выхода на пенсию.

Изменения пенсионного законодательства России, как разъяснили в Пенсионном фонде России по Краснодарскому краю, касаются и граждан России, постоянно проживающих в Абхазии. По новому законодательству на получение пенсии по старости могут рассчитывать мужчины, достигшие возраста 65 лет и женщины – 60 лет при наличии отработанного стажа и накопленных баллов.

Но важно учитывать то, что между Абхазией и Россией нет соглашения в области пенсионного обеспечения, и потому трудовая деятельность на территории Абхазии после 1 января 1991 года не в счет. Этот период считается периодом, который протекал на территории иностранного государства.

Пенсионный возраст увеличится не сразу, а постепенно с 2019 до 2023 годов.

В 2019 году пенсионный возраст увеличивается на один год. Но при этом реальное повышение составит полгода. Такой льготой могут воспользоваться все, кто должен был выйти на пенсию в 2019 году по условиям прежнего законодательства. В основном это женщины 1964 и мужчины 1959 гг. рождения.

Например, если женщина родилась в первом полугодии 1964 года (с января по июнь), то она может рассчитывать на пенсию уже во втором полугодии 2019 года (с июля по декабрь). Если же она родилась во втором полугодии 1964 года, то пенсия назначается в первом полугодии 2020 года. То же самое и с мужчинами 1959 года рождения.

Те граждане, которые могли выйти на пенсию уже с 1 января 2019 года, но вовремя не оформили документы, могут сделать это и сейчас. Новое законодательство сохраняет за ними право на пенсию.

К льготным категориям относятся педагоги, медики, творческие работники. Им пенсия назначается не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет.

Для них также увеличивается возраст выхода на досрочную страховую пенсию по старости до 55 и 60 лет в зависимости от пола.

«Данной категории граждан срок реализации права на досрочное пенсионное обеспечение будет постепенно увеличен на пять лет», – уточнили в Пенсионном фонде России по Краснодарскому краю.

К льготным категориям относятся и женщины, родившие трех и более детей и воспитавшие их до достижения ими возраста восьми лет. Если многодетные мамы имеют страховой стаж не менее 15 лет на территории Абхазии до 1 января 1991 года, то они имеют право на досрочную пенсию.

Воспользоваться льготой могут мужчины, у которых стаж не менее 42 лет и женщины со стажем не менее 37 лет. Для них пенсия может назначаться на два года ранее достижения установленного возраста, но не ранее 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Согласно новому закону, размер пенсии с 2019 по 2024 годы будет увеличиваться ежегодно с 1 января.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в 2019 году составляет 5334 рубля. К 2024 году он увеличится до 7131 рубля.

Размер страховой пенсии рассчитывается в индивидуальном порядке и зависит от стажа и заработка. Размер увеличения пенсии зависит от коэффициента (баллов).

Например, стоимость одного пенсионного коэффициента в 2019 году составляет 87 рублей, размер фиксированной выплаты составляет 5334 рублей. Размер страховой пенсии с 1 января 2019 года без учета фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 10 887 рублей. Общий размер пенсии с учетом фиксированной выплаты с 1 января 2019 года составит 16222 рубля. Итак, получается, что пенсия в 2019 году увеличится на 1068 рублей.

Сария КВАРАЦХЕЛИЯ,

Sputnik Абхазия

Номер: 18Выпуск: 3758Рубрика: политикаАвтор: Сария КВАРАЦХЕЛИЯ