ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ ДЛЯ ГЕРОЕВ

Письмо в редакцию

В Абхазии, на правом берегу реки Кодора, расположено село Адзюбжа. Это абхазское село с удивительной историей. В нем проживает больше тысячи человек, преимущественно абхазцы, есть мегрелы, армяне, русские. В этом селе некоторое время жил Дмитрий Иосифович Гулиа, абхазский писатель и поэт, основоположник абхазской письменности и литературы. Сюжет рассказа Максима Горького «Рождение человека» разворачивается в окрестностях Адзюбжи. Даже сельский роддом был назван в 1980 году в честь этого рассказа.

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, многие адзюбжинцы ушли на фронт воевать с фашистскими захватчиками. Похоронки получили 65 семей. Многие вернулись с войны с ранениями и орденами. Среди вернувшихся был и Константин Константинович Гумба, кавалер ордена Красной Звезды. Долгое время он собирал фотографии своих односельчан, не вернувшихся с фронта. По его инициативе в центре села, в парке, была поставлена стена памяти с именами и фотографиями погибших на войне фронтовиков. Рядом со стеной был установлен Вечный огонь. Здесь возлагали цветы школьники, ветераны ВОВ и односельчане, родственники погибших солдат. Шли годы, стена ветшала, Вечный огонь уже давно не горел. Но пожилой ветеран все равно навещал памятник, по мере возможности со своим племянником за ним ухаживал. В 2017 году Константина Константиновича не стало. Стена окончательно стала разрушаться, и барельеф солдата отошел от стены и из-за этого мог упасть в любой момент.

На это обратили внимание казаки Черноморского казачьего войска Абхазии. Войсковой атаман В.Мироненко принял решение совместно с ОО «Курск» восстановить памятник своими силами. Получив согласие на его реставрацию у главы администрации села, ребята принялись за работу. С помощью шпаклевки, грунтовки, краски казаки привели памятник в порядок. Теперь его хорошо видно с трассы. Как и прежде, можно зажечь огонь, вспомнить погибших героев и возложить цветы.

От лица казаков Черноморского казачьего войска Абхазии выражаем благодарность всем тем, кто помог провести эту непростую работу, в том числе и общественной организации «Курск».

Солдаты живы, пока их помнят и горит по ним Вечный огонь памяти.

Пресс-служба ЧКВА

Номер: 18Выпуск: 3758Рубрика: обществоАвтор: Пресс-служба ЧКВА