О РАБОТЕ С НАШИМИ РЕПАТРИАНТАМИ

В Общественной палате Абхазии в рамках расширенного заседания обсудили проблемы репатриации. На вопросы членов ОП отвечал министр по репатриации Республики Абхазия Беслан Дбар.

По его мнению, для эффективной репатриации необходимо создать благоприятный предпринимательский климат, наладить коммуникации, морское и авиасообщения. Сегодня дорога до Абхазии обходится соотечественнику из Турции, Сирии или Иордании около 1 500 долларов. Труднодоступность переезда в Абхазию является одним из основных барьеров репатриации.

Номер: 18Выпуск: 3758Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс