ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Министр ВД Абхазии Гарри Аршба провел расширенное совещание с руководителями подразделений центрального аппарата ведомства и начальниками городских управлений и районных отделов органов внутренних дел. Об этом сообщается на официальном сайте МВД РА.

Начальники горрайорганов отчитались о проделанной оперативной работе, а также о принимаемых мерах по обеспечению общественной безопасности, профилактике и недопущению правонарушений на вверенных им территориях.

По итогам совещания министром ВД были даны поручения руководителям служб по устранению имеющихся недостатков в оперативно-розыскной деятельности, раскрытию и расследованию преступлений, а также усилению работы в части предупредительно-профилактических мероприятий.

Кроме того, Гарри Аршба призвал весь личный состав органов внутренних дел к соблюдению служебной дисциплины. Персональная ответственность за исполнение уставных требований возложена на руководителей подразделений Министерства ВД.

Номер: 18Выпуск: 3758Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс