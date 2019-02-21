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ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Министр ВД Абхазии Гарри Аршба провел расширенное совещание с руководителями подразделений центрального аппарата ведомства и начальниками городских управлений и районных отделов органов внутренних дел. Об этом сообщается на официальном сайте МВД РА.
Начальники горрайорганов отчитались о проделанной оперативной работе, а также о принимаемых мерах по обеспечению общественной безопасности, профилактике и недопущению правонарушений на вверенных им территориях.
По итогам совещания министром ВД были даны поручения руководителям служб по устранению имеющихся недостатков в оперативно-розыскной деятельности, раскрытию и расследованию преступлений, а также усилению работы в части предупредительно-профилактических мероприятий.
Кроме того, Гарри Аршба призвал весь личный состав органов внутренних дел к соблюдению служебной дисциплины. Персональная ответственность за исполнение уставных требований возложена на руководителей подразделений Министерства ВД.
Номер: 18
Выпуск: 3758
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс