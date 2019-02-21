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В БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба в рамках визита в Республику Адыгея встретился с главой республики Муратом Кумпиловым.
Мухамед Килба прибыл в Адыгею для вручения юбилейной медали «За Победу» участникам боевых действий в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.
«Мы всегда рады визиту представителей Абхазии. История во все времена доказывала нерушимость братских уз наших народов. Давние исторические связи, существующие между Адыгеей и Абхазией, позволяют сегодня успешно выстраивать взаимовыгодные отношения. Сегодня Абхазия держит курс на динамичное развитие, и мы считаем крайне важным продолжать расширять наше сотрудничество», – сказал Мурат Кумпилов.
Мухамед Килба подчеркнул, что жители Абхазии помнят о той помощи, которую оказала им Адыгея.
В ходе встречи были обсуждены вопросы поддержки ветеранов войны и семей погибших.
Ветераны из «Союза абхазских добровольцев» Республики Адыгея рассказали о своих планах по участию в развитии садоводства по старым черкесским технологиям.
Глава Адыгеи дал поручение проработать возможность реализации данного проекта. Отдельно был рассмотрен вопрос социальных выплат участникам боевых действий.
Кроме того, Мухамед Килба и Мурат Кумпилов обсудили вопросы дальнейшего укрепления деловых, образовательных и культурных связей Абхазии и Адыгеи.
Номер: 18
Выпуск: 3758
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс