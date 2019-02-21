В БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба в рамках визита в Республику Адыгея встретился с главой республики Муратом Кумпиловым.

Мухамед Килба прибыл в Адыгею для вручения юбилейной медали «За Победу» участникам боевых действий в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

«Мы всегда рады визиту представителей Абхазии. История во все времена доказывала нерушимость братских уз наших народов. Давние исторические связи, существующие между Адыгеей и Абхазией, позволяют сегодня успешно выстраивать взаимовыгодные отношения. Сегодня Абхазия держит курс на динамичное развитие, и мы считаем крайне важным продолжать расширять наше сотрудничество», – сказал Мурат Кумпилов.

Мухамед Килба подчеркнул, что жители Абхазии помнят о той помощи, которую оказала им Адыгея.

В ходе встречи были обсуждены вопросы поддержки ветеранов войны и семей погибших.

Ветераны из «Союза абхазских добровольцев» Республики Адыгея рассказали о своих планах по участию в развитии садоводства по старым черкесским технологиям.

Глава Адыгеи дал поручение проработать возможность реализации данного проекта. Отдельно был рассмотрен вопрос социальных выплат участникам боевых действий.

Кроме того, Мухамед Килба и Мурат Кумпилов обсудили вопросы дальнейшего укрепления деловых, образовательных и культурных связей Абхазии и Адыгеи.

Номер: 18Выпуск: 3758Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс