КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ АБХАЗИИ И АДЫГЕИ

В Майкопе, в Государственном музее искусств народов Востока, пройдет выставка, посвященная 80-летию Союза художников Республики Абхазия. В рамках мероприятия состоятся фотовыставка «Архитектура Старого Сухума», круглый стол «Сохранение культурного наследия в современном мире. Вызовы, проблемы, перспективы». Кроме того, пройдет показ абхазских фильмов, а также творческие встречи художников Абхазии и Адыгеи.

Номер: 18Выпуск: 3758Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс