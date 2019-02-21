ДИАГНОСТИКА ДЕРЕВЬЕВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

О работе по диагностике состояния пальм и борьбе с вредителями рассказал заместитель председателя Государственного комитета РА по экологии и охране природы Мурман Соломко.

По словам Соломко, одновременно с появлением в стране пальмовых долгоносиков возникала и еще одна проблема – пальмы начал поражать пальмовый мотылек или уругвайская огневка. «Пораженными могут быть все пальмы, кроме финиковых. А у нас, как вы знаете, не так много финиковых пальм, гораздо больше так называемых веерных. Поэтому, как только установится хорошая погода, возобновится работа по определению зараженных деревьев. После этого поврежденные пальмы будут подвержены дальнейшему активному лечению», – сказал он.

Номер: 18Выпуск: 3758Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс