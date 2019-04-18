ГРУЗИНСКИЕ ВЛАСТИ ТОРГУЮТ ЯДЕРНЫМИ ИЗОТОПАМИ

У наших соседей

В середине марта в Кобулети были задержаны двое злоумышленников за попытку продажи ядерного материала весом в 40,19 грамма. За последние несколько лет это уже четвертый случай незаконной торговли радиоактивными веществами, зафиксированный на территории республики.

В 2016 году в течение одного месяца правоохранительные органы республики дважды задерживали подозреваемых по подобным обвинениям. В первом случае злоумышленники пытались сбыть контейнер с радиоактивным веществом (U-38), за который они назначили цену в $200 млн. Позже была задержана группа лиц, пытавшихся продать партию урана-238 и урана-235 общим весом 1,665 кг за $3 млн. Тогда власти также воздержались от раскрытия материалов дела и отказались делиться с прессой информацией об источниках получения уранового топлива.

Случай, произошедший в середине марта, заставил содрогнуться грузинское общество и напомнил о череде «радиоактивных сделок» прошлых лет. Возможность свободной продажи ядерных веществ на «черном рынке» пугает не только жителей республики, но и представителей правозащитных организаций, задающихся вопросом о происхождении опасных материалов. Особенный ажиотаж вокруг ядерной тематики вызывает информационный вакуум, созданный государственными органами.

Примечательно, что Грузия не обладает ядерным оружием и по официальной информации не намерена создавать атомные электростанции. В таких условиях единственным источником обогащённого урана, выработанного на территории Грузии, может являться ядерный реактор, расположенный в городе Мцхета. По заявлению правительства республики, обогащенный уран был в полном объемы вывезен из Мцхеты в Россию еще в 2015 году, однако участившиеся случаи незаконного сбыта урановых изотопов на территории республики говорят об обратном. Невозмутимое поведение грузинского правительства, которое будто не замечает вопиющие случаи торговли радиоактивным сырьем, наталкивает на мысль о заинтересованности высших государственных чинов в ведении подпольного «ядерного бизнеса».

Сегодня работа исследовательского института в городе Мцхета якобы приостановлена, но местные жители отмечают ежедневное посещение объекта немалым количеством «бывших» сотрудников. Кроме того, на территорию НИИ регулярно прибывают трейлеры, предназначенные для перевозки специальных грузов. Все это не вызывало бы повышенный интерес общественности, если бы грузинское правительство сумело обеспечить безопасность выработки и хранения радиоактивных веществ.

Граждане Грузии давно привыкли к высокой криминализованности властных структур и никого не удивляет тот факт, что политическая элита позволяет себе осуществлять незаконную торговлю урановыми изотопами на государственном уровне. Однако участившиеся прецеденты «мелкой» продажи радиоактивных веществ свидетельствуют о неспособности власти удержать «ядерный бизнес» под контролем. Нечистые на руку сотрудники института, вероятно пользуясь служебным положением, сбывают «излишки», тем самым подвергая опасности экологию региона и международную безопасность в целом. Не вызывает сомнения и массовый характер таких «кустарных» сделок, ведь череда арестов за последние годы превысила разумные пределы.

Остается только гадать какое число незаконных государственных и кустарных «ядерных сделок» заключается Грузией ежегодно. Ясно только одно, в чьи бы руки не попал обогащенный уран – он несет смертельную опасность для всего живого. Хочется верить, что международная общественность и МАГАТЭ, в частности, обратит внимание на «ядерный беспредел» в Грузии и приложит все усилия по предотвращению дальнейших утечек радиоактивных веществ.

Виталий ТОРОПОВ, политолог

Номер: 40Выпуск: 3780Рубрика: политикаАвтор: Виталий ТОРОПОВ, политолог