ШТРИХ ИЗ НАРОДНОГО ПРАВИЛА

Жить по законам Апсуара. Для людей старшего поколения – это не просто слова, не пустой звук. Известно, что одним из проявлений Апсуара является почитание родителей, и не только своих (это часть культуры многих народов, особенно кавказских).

Предлагаем вниманию читателей небольшой фрагмент из дневниковых записей известного человека, не так давно ушедшего из жизни. Как трогательно, с каким уважением и теплотой пишет о родителях своей супруги Людмилы Сангулия абхазский писатель Джума Виссарионович Ахуба. Это для молодых пример, достойный подражания.

Казалось, мать родная жива…

Вчера хоронили маму моей супруги Евгению Викторовну Лакоба. До нее я не встречал женщины, которая жила бы в селе, занималась крестьянским хозяйством и столько читала, знала так много стихов. А окончила всего 10 классов еще той советской школы на четверки и пятерки.. Однажды случайно мне попались ее письма, которые она писала своему внуку – моему сыну Беслану, служившему тогда в рядах Советской армии. Почерк безукоризненный, ни одной ошибки на русском языке. Книги, журналы, газеты она читала свободно и на абхазском, и на русском языках. Читала она и все, что было написано мной.

В молодости у нас в семье бывали мелкие ссоры. Как же без них! Но она сказала своей дочери: «Обидишь моего зятя, я встану на его сторону. Для него будут открыты двери нашего дома, а тебя не поддержу». Бывало, говорю супруге: «Поезжай к своим родителям, побудь немного, скучают небось!» Но дня не проходит, мать сетует: «Один он там, кто о нем позаботится? Повидали мы тебя, поезжай, доченька, к мужу». Нагрузит ее и едой, и питьем. Заведем, бывало, разговор, обычно говорю я, а она больше слушает, скромно улыбается, глаза переполнены добротой.

Заболела, все твердила: «Не беспокойтесь за меня, не маленькая уже». Добрая была очень, лечила людей от желтухи (травки ей показала ее свекровь) и, боже упаси, чтоб с кого-то деньги взяла. Муж ее, мой тесть, был милейший человек. Воспитали они вдвоем трех дочерей, одного сына, всем дали образование.

Ни разу за столько лет я не сказал при ней слово «теща». И это ей всегда нравилось. И прожила она немало, 89 лет. Жива была – сердце переполняла радость, казалось, мать родная жива.

В день похорон с особой теплотой и уважением говорил о ней ее сосед, обращаясь ко всем, кто провожал ее в последний путь. Среди близких родственников рядом со мной сидел ее младший брат Валико Лакоба, который уже был за старшего. Он тихо произнес: «Когда умирает отец, человек беднеет, когда умирает мать, становится сиротой». «Очень умно сказано, – ответил я. – Вот сейчас и я почувствовал себя сиротой».

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 40Выпуск: 3780Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ