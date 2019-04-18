Закон Республики Абхазия

Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Республики Абхазия устанавливает основы правового регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия

Для целей настоящего Закона применяются следующие основные понятия:

несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет;

безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо должностных лиц;

беспризорный – безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания;

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, – лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия;

антиобщественные действия – действия несовершеннолетнего, выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц;

семья, находящаяся в социально опасном положении, – семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют свои обязанности по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними;

индивидуальная профилактическая работа – деятельность по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий;

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.

Статья 2. Основные задачи и принципы деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

1. Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются:

1) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;

2) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

3) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;

4) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.

2. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной информации, государственной поддержки деятельности государственных органов и общественных объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.

Статья 3. Законодательство Республики Абхазия о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Законодательство Республики Абхазия, регулирующее деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, основывается на Конституции Республики Абхазия и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Абхазия.

Статья 4. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

1. В систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входят:

1) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

2) центральный орган государственного управления в сфере социального обеспечения;

3) центральный орган государственного управления в сфере здравоохранения;

4) центральный орган государственного управления в сфере образования;

5) центральный орган государственного управления в сфере молодежной политики;

6) органы внутренних дел;

7) органы опеки и попечительства;

8) местные органы государственного управления.

2. Органы государственного управления, указанные в части 1 настоящей статьи, в порядке, установленном законодательством Республики Абхазия, могут создавать учреждения, осуществляющие отдельные функции по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

3. Участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних других органов, учреждений и организаций осуществляется в пределах их полномочий в порядке, установленном законодательством Республики Абхазия.

Статья 5. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа

1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении несовершеннолетних:

1) безнадзорных или беспризорных;

2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;

3) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию;

4) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного наказания;

5) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность;

6) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия;

7) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством;

8) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Республики Абхазия;

9) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием;

10) освобожденных из учреждений, исполняющих наказание, если они в период пребывания в указанных органах и учреждениях допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после освобождения находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации;

11) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия;

12) осужденных условно, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы.

2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними.

3. Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не указаны в частях 1 и 2 настоящей статьи, может проводиться в случае необходимости предупреждения правонарушений либо для оказания социальной помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних с согласия руководителя органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Статья 6. Основания проведения индивидуальной профилактической работы

Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей являются обстоятельства, предусмотренные статьей 5 настоящего Закона, если они зафиксированы в следующих документах:

1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

2) приговор, определение или постановление суда;

3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокурора, следователя, органа дознания или иного соответствующего должностного лица органа внутренних дел;

4) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений.

Статья 7. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы

Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действиям несовершеннолетних, или достижения ими возраста восемнадцати лет.

Статья 8. Права лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа

1. Несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, обеспечиваются права и свободы, гарантированные Конституцией Республики Абхазия, настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Абхазия.

2. Права несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях, исполняющих наказание, в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел и органов государственной безопасности, а также организация работы по их исправлению регламентируются уголовно-исполнительным законодательством и иными нормативными правовыми актами Республики Абхазия.

Статья 9. Гарантии исполнения настоящего Закона

1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, родители или иные законные представители несовершеннолетних вправе обратиться в установленном законодательством Республики Абхазия порядке в суд с иском о возмещении вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу и (или) морального вреда.

2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции обязаны обеспечивать соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении, а также незамедлительно информировать:

1) орган прокуратуры – о нарушении прав и свобод несовершеннолетних;

2) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав – о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

3) орган опеки и попечительства – о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию;

4) центральный орган государственного управления в области социального обеспечения или соответствующий местный орган государственного управления – о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, находящихся в социально опасном положении;

5) орган внутренних дел – о выявлении родителей несовершеннолетних или иных их законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления, других противоправных и (или) антиобщественных действий либо склоняющих их к суицидальным действиям или совершающих по отношению к ним другие противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, совершивших правонарушение или антиобщественные действия;

6) центральный орган государственного управления в области охраны здоровья или соответствующий местный орган государственного управления – о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ;

7) центральный орган государственного управления в области образования или соответствующий местный орган государственного управления – о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с прекращением по неуважительным причинам занятий в образовательных учреждениях Республики Абхазия;

8) центральный орган государственного управления по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в организации отдыха, досуга.

3. Информация, указанная в части 2 настоящей статьи, подлежит хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность.

4. Должностные лица, родители несовершеннолетних или иные их законные представители и иные лица несут ответственность за нарушение прав несовершеннолетних, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию в порядке, установленном законодательством Республики Абхазия.

Статья 10. Контроль и надзор за деятельностью органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

1. Государственные органы в пределах своих полномочий осуществляют в установленном законодательством Республики Абхазия порядке контроль за деятельностью органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

2. Прокурорский надзор за соблюдением законов органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляется органами прокуратуры в соответствии с Законом Республики Абхазия «О прокуратуре Республики Абхазия».

Глава 2. Основные направления деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Статья 11. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав создаются в целях координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.

2. Республиканская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав образуется Кабинетом Министров Республики Абхазия.

Районные (городская) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав образуются местными органами государственного управления.

Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав утверждаются Кабинетом Министров Республики Абхазия.

3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в пределах своих полномочий:

1) обеспечивают осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;

2) подготавливают совместно с соответствующими органами или учреждениями материалы, представляемые в суд в порядке, предусмотренном законодательством Республики Абхазия;

3) обеспечивают оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из органов и учреждений, исполняющих наказание, содействие другим несовершеннолетним, нуждающимся в помощи государства, а также осуществление иных функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством Республики Абхазия;

4) применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Абхазия.

4. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав могут быть наделены и иными полномочиями в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия.

5. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав принимают постановления по отнесенным к их полномочиям вопросам, обязательные для исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В постановлении комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав указываются выявленные нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, причины и условия, способствующие безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, меры по их устранению и сроки принятия указанных мер.

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обязаны сообщить комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о принятых мерах по исполнению постановления в срок, указанный в постановлении.

Статья 12. Полномочия органов государственного управления в сфере социального обеспечения населения, учреждений социального обеспечения

1. Центральный орган государственного управления в сфере социального обеспечения в пределах своих полномочий:

1) осуществляет меры по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организует индивидуальную профилактическую работу в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними;

2) осуществляет методическое руководство деятельностью учреждений социального обеспечения, а также местных органов государственного управления в сфере социального обеспечения при реализации ими своих полномочий;

3) внедряет в деятельность учреждений социального обеспечения современные методики и технологии социальной реабилитации;

4) содействует трудовому устройству безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних.

2. Местные органы государственного управления в сфере социального обеспечения в пределах своих полномочий:

1) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также семьи, несовершеннолетние члены которых нуждаются в социальных услугах, обеспечивают организацию социальной реабилитации этих лиц, оказывают им необходимую помощь в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия;

2) ведут учет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также семей, несовершеннолетние члены которых нуждаются в социальных услугах;

3) участвуют в индивидуальной профилактической работе с безнадзорными несовершеннолетними в установленном законодательством порядке.

3. Учреждения социального обеспечения в соответствии со своими уставами:

1) предоставляют социальные услуги несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, на основании просьб несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей либо по инициативе должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством Республики Абхазия;

2) принимают участие в пределах своих полномочий в индивидуальной профилактической работе с безнадзорными несовершеннолетними, в том числе путем организации их досуга, развития творческих способностей несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам, созданных в учреждениях социального обеспечения, а также оказывают содействие в организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних.

4. Должностные лица органов государственного управления и учреждений, указанных в частях 1-3 настоящей статьи, имеют право:

1) в установленном порядке посещать несовершеннолетних, проводить беседы с ними, их родителями или иными законными представителями и иными лицами;

2) запрашивать информацию у государственных органов и иных учреждений по вопросам, входящим в их полномочия, приглашать для выяснения указанных вопросов несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей и иных лиц.

Статья 13. Полномочия органов государственного управления и образовательных учреждений в сфере образования

1. Центральный орган государственного управления в сфере образования в пределах своих полномочий:

1) контролирует соблюдение законодательства Республики Абхазия в области образования несовершеннолетних;

2) осуществляет организацию и развитие образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также других образовательных учреждений, оказывающих педагогическую и иную помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении;

3) разрабатывает и оказывает содействие при внедрении в практику работы образовательных учреждений программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;

4) организует проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в общеобразовательных учреждениях.

2. Местные органы государственного управления в сфере образования в пределах своих полномочий:

1) контролируют соблюдение законодательства Республики Абхазия в области образования несовершеннолетних на территории соответствующей административно-территориальной единицы;

2) ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных учреждениях на основании информации, представляемой образовательными учреждениями;

3) внедряют в практику работы образовательных учреждений программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;

5) обеспечивают организацию в общеобразовательных учреждениях спортивных секций, технических и иных кружков, клубов;

6) создают психолого-медико-педагогические комиссии, которые выявляют несовершеннолетних, имеющих отклонения в развитии или поведении, организуют проведение их комплексного обследования в установленном порядке и подготавливают рекомендации по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи;

7) участвуют в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних, обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

3. Общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального профессионального, среднего профессионального образования и другие учреждения, осуществляющие образовательный процесс несовершеннолетних, в соответствии с уставами указанных учреждений или положениями о них:

1) оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в обучении;

2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, принимают меры по их воспитанию и получению ими основного общего образования;

3) выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им помощь в обучении и воспитании детей;

4) осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;

5) организовывают в образовательных учреждениях общедоступные спортивные секции, технические и иные кружки, клубы и привлекают к участию в них несовершеннолетних.

Образовательные учреждения, указанные в абзаце первом настоящей части, представляют в соответствующие местные органы государственного управления информацию, указанную в пункте 2 настоящей части.

4.Образовательные учреждения для беспризорных детей и детей из семьи, находящихся в социально опасном положении, в соответствии с уставами указанных учреждений или положениями о них:

1) принимают для содержания, воспитания, обучения несовершеннолетних в случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в родительских правах, признания родителей недееспособными, длительной болезни родителей, уклонения родителей от воспитания детей, а также в других случаях отсутствия родительского попечения;

2) принимают на срок, как правило, не более одного учебного года для содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних, имеющих родителей или иных законных представителей, если указанные несовершеннолетние проживают в семьях, пострадавших от стихийных бедствий, либо являются детьми одиноких матерей (отцов), безработных, беженцев или вынужденных переселенцев;

3) осуществляют защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, обучающихся или содержащихся в указанных учреждениях, а также участвуют в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической работе с ними;

4. Руководители органов государственного управления, руководители и педагогические работники образовательных учреждений, указанных в частях 1-3 настоящей статьи, пользуются правами, предусмотренными частью 4 статьи 12 настоящего Закона.

Статья 14. Специальные учебно-воспитательные учреждения органов управления образованием

1. К специальным учебно-воспитательным учреждениям органов управления образованием относятся:

1) специальные общеобразовательные школы;

2) другие виды образовательных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в особых условиях воспитания.

2. Специальные учебно-воспитательные учреждения в соответствии с уставами указанных учреждений или положениями о них:

1) принимают для содержания, воспитания и обучения лиц в возрасте от семи до восемнадцати лет, требующих специального педагогического подхода, на основании постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, заключения психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия несовершеннолетних, достигших возраста четырнадцати лет, их родителей или иных законных представителей;

2) организуют психолого-медико-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних и участвуют в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической работе с ними;

3) осуществляют защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, обеспечивают их медицинское обслуживание, получение ими начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, начального профессионального образования в соответствии с государственными образовательными стандартами.

3. Типовые положения о специальных учебно-воспитательных учреждениях утверждаются Кабинетом Министров Республики Абхазия.

Статья 15. Полномочия органов опеки и попечительства

1. Органы опеки и попечительства в пределах своих полномочий:

1) дают в установленном порядке согласия на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из одного образовательного учреждения в другое либо на изменение формы обучения до получения ими основного общего образования, а также на исключение таких лиц из любого образовательного учреждения;

2) участвуют в проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, указанными в статье 5 настоящего Закона, если они являются сиротами либо остались без попечения родителей или иных законных представителей, а также осуществляют меры по защите личных и имущественных прав несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.

2. Должностные лица органов опеки и попечительства в целях предупреждения безнадзорности, беспризорности и правонарушений, а также антиобщественных действий несовершеннолетних используют предоставленные законодательством Республики Абхазия полномочия, связанные с осуществлением ими функций опеки и попечительства, а также пользуются правами, предусмотренными частью 4 статьи 12 настоящего Закона.

Статья 16. Полномочия органов государственного управления в сфере здравоохранения и учреждений здравоохранения

1. Центральный орган государственного управления в сфере здравоохранения в пределах своих полномочий:

1) устанавливает порядок распространения санитарно-гигиенических знаний среди несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей;

2) устанавливает порядок организации медицинского обследования несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей.

2. Местные органы государственного управления в сфере здравоохранения в пределах своих полномочий: 1) распространяют санитарно-гигиенические знания среди несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, а также пропагандируют здоровый образ жизни на соответствующей территории административно-территориальной единицы;

2) организуют проведение медицинского обследования несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в соответствующих медицинских учреждениях;

3) оказывают консультативную помощь работникам органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также родителям или иным законным представителям несовершеннолетних;

4) выявляют, ведут учет, организуют обследование при наличии показаний медицинского характера и лечение несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, психотропные или одурманивающие вещества, а также осуществляют другие, входящие в их компетенцию, меры по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании несовершеннолетних и связанных с этим нарушений в их поведении.

3. Учреждения здравоохранения в соответствии со своими уставами осуществляют:

1) круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, для оказания им медицинской помощи при наличии показаний медицинского характера;

2) оказание в соответствии с законодательством Республики Абхазия специализированной диагностической и лечебно-восстановительной помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в поведении;

3) проведение медицинского обследования несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей в порядке, установленном центральным органом государственного управления в сфере здравоохранения;

4) выявление источников заболеваний, передаваемых половым путем, обследование и лечение несовершеннолетних, страдающих этими заболеваниями.

4. Центральный орган государственного управления в сфере здравоохранения информирует комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав об учреждениях здравоохранения, осуществляющих полномочия, указанные в части 3 настоящей статьи.

5. Должностные лица органов государственного управления и учреждений здравоохранения, указанных в частях 1-3 настоящей статьи, пользуются правами, предусмотренными частью 4 статьи 12 настоящего Закона.

Статья 17. Полномочия центрального органа государственного управления по делам молодежи и учреждений по делам молодежи

1. Центральный орган государственного управления по делам молодежи в пределах своих полномочий:

1) осуществляет организационно-методическое обеспечение и координацию деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, находящихся в его ведении учреждений по делам молодежи;

2) оказывает содействие детским и молодежным общественным объединениям, социальным учреждениям, фондам и иным учреждениям и организациям, деятельность которых связана с осуществлением мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

3) участвует в организации отдыха и досуга несовершеннолетних.

2. Учреждения по делам молодежи в соответствии со своими уставами:

1) предоставляют социальные, правовые и иные услуги несовершеннолетним;

2) принимают участие в пределах своих полномочий в индивидуальной профилактической работе с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, в том числе путем организации их отдыха и досуга, осуществления информационно-просветительных и иных мер;

3) разрабатывают и реализуют в пределах своих полномочий программы социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и защиты их социально-правовых интересов.

3. Должностные лица центрального органа государственного управления по делам молодежи и учреждений по делам молодежи пользуются правами, предусмотренными частью 4 статьи 12 настоящего Закона.

Статья 18. Органы внутренних дел

1. Органы внутренних дел осуществляют деятельность по предупреждению правонарушений несовершеннолетних в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

2. В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних органы внутренних дел:

1) проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении:

– несовершеннолетних, указанных в пунктах 3 - 12 части 1 статьи 5 настоящего Закона, а также их родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними;

– других несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей при необходимости предупреждения совершения ими правонарушений;

2) выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступления и (или) антиобщественных действий или совершающих в отношении несовершеннолетних другие противоправные деяния, а также родителей несовершеннолетних или иных их законных представителей и должностных лиц, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних, и в установленном порядке вносят предложения о применении к ним мер, предусмотренных законодательством Республики Абхазия;

3) осуществляют в пределах своих полномочий меры по выявлению несовершеннолетних, объявленных в розыск, а также несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, и в установленном порядке направляют таких лиц в соответствующие органы или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних либо в иные учреждения;

4) рассматривают в установленном порядке заявления и сообщения об административных правонарушениях несовершеннолетних, общественно опасных деяниях несовершеннолетних, не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность, а также о неисполнении или ненадлежащем исполнении их родителями или иными законными представителями либо должностными лицами обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних;

5) участвуют в подготовке материалов, необходимых для внесения в суд предложений о применении к несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям мер воздействия, предусмотренных законодательством Республики Абхазия;

6) информируют заинтересованные органы и учреждения о безнадзорности, правонарушениях и об антиобщественных действиях несовершеннолетних, о причинах и об условиях, этому способствующих;

7) принимают меры по уведомлению родителей или иных законных представителей несовершеннолетних о доставлении несовершеннолетних в органы внутренних дел в связи с их безнадзорностью, беспризорностью, совершением ими правонарушения или антиобщественных действий.

3. Должностные лица органов внутренних дел при реализации полномочий, указанных в части 2 настоящей статьи, пользуются правами, предусмотренными частью 4 статьи 12 настоящего Закона, а также имеют право в установленном порядке:

1) доставлять в органы внутренних дел несовершеннолетних, совершивших правонарушение или антиобщественные действия, а также безнадзорных и беспризорных. О каждом случае доставления несовершеннолетнего в органы внутренних дел составляется протокол;

2) вносить в соответствующие органы и учреждения предложения о применении мер воздействия, предусмотренных законодательством Республики Абхазия, в отношении несовершеннолетних, совершивших правонарушение или антиобщественные действия, их родителей или иных законных представителей либо должностных лиц, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними;

3) вносить в соответствующие органы и учреждения предложения об устранении причин и условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. Соответствующие органы и учреждения обязаны в месячный срок со дня поступления указанных предложений сообщить о мерах, принятых в результате рассмотрения внесенных предложений;

4) принимать участие в рассмотрении соответствующими органами и учреждениями материалов о правонарушениях и об антиобщественных действиях несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей;

5) вести учет правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, лиц, их совершивших, родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию детей и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, а также собирать и обобщать информацию, необходимую для составления статистической отчетности.

4. В целях осуществления оперативно-розыскной деятельности по предупреждению и раскрытию преступлений несовершеннолетних органы внутренних дел:

1) выявляют, предупреждают, пресекают и раскрывают преступления несовершеннолетних, а также устанавливают лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;

2) выявляют несовершеннолетних правонарушителей, группы таких лиц, а также несовершеннолетних, входящих в организованные преступные группы или в преступные сообщества (преступные организации), и принимают меры по предупреждению совершения ими преступлений;

3) осуществляют меры, противодействующие участию несовершеннолетних в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

4) выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений, антиобщественных действий и (или) в преступную группу, и применяют к ним меры воздействия, предусмотренные законодательством Республики Абхазия;

5) принимают участие в розыске несовершеннолетних, без вести пропавших, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, уклоняющихся от отбывания наказания или принудительных мер воспитательного воздействия, совершивших побеги из учреждения, исполняющего наказание, или самовольно ушедших из семей.

Должностные лица органов внутренних дел при реализации полномочий, указанных в настоящей части, пользуются правами, предусмотренными частью 4 статьи 12 настоящего Закона.

Статья 19. Полномочия других органов и учреждений, общественных объединений, осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

1. Органы и учреждения в сфере культуры, туризма, физической культуры и спорта в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:

1) привлекают несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к занятиям в художественных, технических, спортивных и других клубах, кружках, секциях, способствуют их приобщению к ценностям отечественной и мировой культуры;

2) оказывают содействие органам и учреждениям профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации спортивной и культурно-воспитательной работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении.

2. Учреждения, исполняющие наказание, проводят работу по исправлению несовершеннолетних осужденных, организуют оказание им медицинской помощи в соответствии с законодательством Республики Абхазия, оказывают им помощь в социальной адаптации, а также осуществляют иные мероприятия по предупреждению правонарушений в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

3. Общественные объединения принимают участие в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законодательством Республики Абхазия и уставами указанных объединений.

Статья 20. Финансовое обеспечение органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

1. Финансовое обеспечение органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы, выделяемых на финансирование деятельности соответствующих органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия.

2. Дополнительными источниками финансирования могут быть благотворительные взносы, добровольные безвозмездные пожертвования и иные источники, не запрещенные законодательством Республики Абхазия.

Глава 3. Заключительные положения

Статья 21. Заключительные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

2. Кабинету Министров Республики Абхазия:

1) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом;

2) обеспечить разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для реализации настоящего Закона.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 20 марта 2019 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 3 апреля 2019 года, № 4760-с-VI

Номер: 40Выпуск: 3780Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия