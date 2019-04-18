Закон Республики Абхазия

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия

Статья 1

Внести в Арбитражный процессуальный кодекс Республики Абхазия от 1 декабря 2014 года, № 3612-с-V (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 2015, № 49, ст. 8; 2018, № 60, ст. 41; газета «Республика Абхазия», № 32 (3493), 31 марта – 1 апреля 2017 года) следующие изменения:

1) часть 21 статьи 33 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3) дела о взыскании обязательных платежей и санкций.»;

2) дополнить главой 222 следующего содержания:

«Глава 222. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций

Статья 2316. Порядок рассмотрения дел о взыскании обязательных платежей и санкций.

1. Дела о взыскании с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей обязательных платежей и санкций, предусмотренных законом, рассматриваются Арбитражным судом по общим правилам искового производства, предусмотренным настоящим Кодексом, либо в порядке упрощенного производства по правилам, предусмотренным главой 27 настоящего Кодекса с особенностями, установленными в настоящей главе.

2. Производство по делам о взыскании обязательных платежей и санкций возбуждается в Арбитражном суде на основании заявлений государственных органов, иных органов, осуществляющих контрольные функции, с требованием о взыскании с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность по обязательным платежам, денежных сумм в счет их уплаты и санкций.

Статья 2317. Право на обращение в Арбитражный суд с заявлением о взыскании обязательных платежей и санкций

1. Государственные органы, иные органы, наделенные в соответствии с законом контрольными функциями (далее – контрольные органы), вправе обратиться в Арбитражный суд с заявлением о взыскании с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей установленных законом обязательных платежей и санкций, если Законом не предусмотрен иной порядок их взыскания.

2. Заявление о взыскании подается в Арбитражный суд, если не исполнено требование заявителя об уплате взыскиваемой суммы в добровольном порядке или пропущен указанный в таком требовании срок уплаты.

Статья 2318. Требования к заявлению о взыскании обязательных платежей и санкций

1. Заявление о взыскании обязательных платежей и санкций должно соответствовать требованиям, предусмотренным частью 1, пунктами 1, 2,3, 10 части 2, частью 5 статьи 134 настоящего Кодекса.

В заявлении должны быть также указаны:

1) наименование платежа, подлежащего взысканию, размер и расчет его суммы;

2) нормы закона и иного нормативного правового акта, предусматривающие уплату платежа;

3) сведения о направлении требования об уплате платежа в добровольном порядке.

2. К заявлению о взыскании обязательных платежей и санкций прилагаются документы, указанные в пунктах 1 - 5 статьи 135 настоящего Кодекса, а также документ, подтверждающий направление заявителем требования об уплате взыскиваемого платежа в добровольном порядке.

Статья 2319. Судебное разбирательство по делам о взыскании обязательных платежей и санкций

1. Дела о взыскании обязательных платежей и санкций рассматриваются судьей единолично в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления соответствующего заявления в Арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу.

2. Арбитражный суд извещает о времени и месте судебного заседания лиц, участвующих в деле.

Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения дела, если суд не признал их явку обязательной.

3. Арбитражный суд может признать обязательной явку в судебное заседание лиц, участвующих в деле, и вызвать их в судебное заседание для дачи объяснений.

Неявка указанных лиц, вызванных в судебное заседание, является основанием для наложения штрафа в порядке и в размере, которые установлены настоящим Кодексом.

4. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для взыскания обязательных платежей и санкций, возлагается на заявителя.

5. В случае непредставления заявителем доказательств, необходимых для рассмотрения дела и принятия решения, Арбитражный суд может истребовать их по своей инициативе.

6. При рассмотрении дел о взыскании обязательных платежей и санкций Арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имеются ли основания для взыскания суммы задолженности, полномочия органа, обратившегося с требованием о взыскании, проверяет правильность расчета и размера взыскиваемой суммы. Статья 23110. Решение Арбитражного суда по делу о взыскании обязательных платежей и санкций.

1. Решение Арбитражного суда по делу о взыскании обязательных платежей и санкций принимается по правилам, установленным в главе 16 настоящего Кодекса.

2. При удовлетворении требования о взыскании обязательных платежей и санкций в резолютивной части решения должны быть указаны:

1) наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, обязанного уплатить сумму задолженности, его место нахождения или место жительства, сведения о его государственной регистрации;

2) общий размер подлежащей взысканию денежной суммы с определением отдельно основной задолженности и санкций.».

Статья 2

Внести в Кодекс Республики Абхазия об административном судопроизводстве от 15 июня 2015 года, № 3787-с-V (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 2015, №51, ст. 5; 2018, № 60, ст. 41; газета «Республика Абхазия», № 32 (3493), 31 марта-1 апреля 2017 года) изменения, исключив из пункта 11 части 1 статьи 1 и из части 1 статьи 273 слова «юридических и».

Статья 3

Внести в Закон Республики Абхазия от 28 декабря 2000 года, № 599-с-XIII «О государственной пошлине» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 2001, № 14, ст.56; 2007, № 28, ст. 3; 2008, № 34, ст. 96; 2009, № 37, ст. 130; 2012, № 43, ст. 41; 2014, № 45, ст.86; 2016, №54, ст. 140; газета «Республика Абхазия», № 91 (3268), 12-13 августа 2015 года; Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 2017, № 58, ст. 93; 2018, № 60, ст. 14; 2018, №60, ст. 37; 2018, № 60, ст. 70; 2018, № 60, ст. 123; 2018, № 60, ст. 134; газета «Республика Абхазия», № 127 (3450), 2-3 декабря 2016 года; № 17 (3478), 21-22 февраля 2017 года, № 36 (3637), 13-14 апреля 2018 года) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 4:

– пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) с заявлений о признании недействительным ненормативного правового акта и о признании решений и действий (бездействия) органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, наделенных законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных или иных лиц – трехкратный размер минимального размера оплаты труда – для физических лиц и индивидуальных предпринимателей; пятнадцатикратный размер минимального размера оплаты труда – для юридических лиц»;

– дополнить пунктами 8-18 следующего содержания:

«8) с заявлений о взыскании обязательных платежей и санкций – десятикратный размер минимального размера оплаты труда

9) по делам о привлечении к административной ответственности – трехкратный размер минимального размера оплаты труда – для индивидуальных предпринимателей; пятнадцатикратный размер минимального размера оплаты труда – для юридических лиц 10) при подаче заявления об обеспечении иска – трехкратный размер минимального размера оплаты труда – для физических лиц и индивидуальных предпринимателей; пятнадцатикратный размер минимального размера оплаты труда – для юридических лиц

11) с заявлений о выдаче дубликата исполнительного листа – 50 процентов от размера государственной пошлины, взимаемой при подаче исковых заявлений неимущественного характера

12) с кассационных жалоб – 50 процентов от размера государственной пошлины, взимаемой при подаче исковых заявлений (жалоб) неимущественного характера, а по спорам имущественного характера от размера государственной пошлины, исчисленной из суммы, оспариваемой стороной или другим лицом, участвующим в деле

13) с надзорных жалоб – 50 процентов от размера государственной пошлины, взимаемой при подаче исковых заявлений (жалоб) неимущественного характера, а по спорам имущественного характера от размера государственной пошлины, исчисленной из суммы, оспариваемой стороной или другим лицом, участвующим в деле

14) с кассационных жалоб по делам о привлечении к административной ответственности– в размере государственной пошлины, уплачиваемой при подаче административного искового заявления

15) с надзорных жалоб по делам о привлечении к административной ответственности – в размере государственной пошлины, уплачиваемой при подаче административного искового заявления

16) при подаче заявления о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда, иностранного арбитражного решения – двадцатикратный размер минимального размера оплаты труда

17) при подаче заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок – двадцатикратный размер минимального размера оплаты труда

18) за повторную выдачу копий (дубликатов) решений, определений, постановлений Арбитражного суда, копий (дубликаты) других документов из дела, выдаваемых судом по просьбе сторон или других лиц, участвующих в деле, а также за выдачу копий (дубликатов) названных документов, выдаваемых судом по просьбе заинтересованных лиц – 3 процента от минимального размера оплаты труда за страницу документа.»;

2) в части 3 статьи 5:

– в пунктах 3 и 4 исключить слова «, за исключением случаев, когда указанные органы являются стороной, не в пользу которой состоялось решение»;

– дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7) юридические лица и индивидуальные предприниматели – при подаче заявлений о пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам»;

3) в статье 6:

– в наименовании после слова «возврата» дополнить словами «и зачета» и далее по тексту;

– часть 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7) заключения мирового соглашения до принятия решения Арбитражным судом Республики Абхазия возврату истцу из республиканского бюджета подлежит половина уплаченной им государственной пошлины, за исключением случаев, когда мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта Арбитражного суда.»;

– дополнить частью 5 следующего содержания:

«5. Плательщик государственной пошлины имеет право на зачет излишне уплаченной суммы государственной пошлины в счет суммы государственной пошлины, подлежащей уплате за совершение аналогичного действия.

Указанный зачет производится по заявлению плательщика, подаваемому в налоговый орган в течение года со дня поступления ее в бюджет.

К заявлению о зачете суммы излишне уплаченной государственной пошлины прилагаются: решения, определения и справки судов, органов и (или) должностных лиц, осуществляющих действия, за которые уплачивается государственная пошлина, об обстоятельствах, являющихся основанием для полного возврата государственной пошлины, а также платежные поручения или квитанции с подлинной отметкой банка, подтверждающие уплату государственной пошлины.».

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 20 марта 2019 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 3 апреля 2019 года, № 4759-с-VI

Номер: 40Выпуск: 3780Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия