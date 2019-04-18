Закон Республики Абхазия

О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О государственной пошлине»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 28 декабря 2000 года, № 599-с-XIII «О государственной пошлине» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 2001, № 14, ст.56; 2007, № 28, ст. 3; 2008, № 34, ст. 96; 2009, № 37, ст. 130; 2012, № 43, ст. 41; 2014, № 45, ст.86; 2016, №54, ст. 140; газета «Республика Абхазия», № 91 (3268), 12-13 августа 2015 года; Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 2017, № 58, ст. 93; 2018, № 60, ст. 14; 2018, №60, ст. 37; 2018, № 60, ст. 70; 2018, № 60, ст. 123; 2018, № 60, ст. 134; газета «Республика Абхазия», № 127 (3450), 2-3 декабря 2016 года; № 17 (3478), 21-22 февраля 2017 года, № 36 (3637), 13-14 апреля 2018 года) следующие изменения:

1) в части 6 статьи 4:

– абзац первый после слов «бланков паспортов» дополнить словами «вида на жительство и разрешений на временное проживание,» и далее по тексту;

– пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7) за выдачу или продление вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства»; – десятикратный размер минимального размера оплаты труда

– дополнить пунктом 71 следующего содержания:

«71) за выдачу или продление срока действия разрешения на временное проживание иностранному гражданину или лицу без гражданства – десятикратный размер минимального размера оплаты труда».

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 20 марта 2019 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 3 апреля 2019 года, № 4758-с-VI

Номер: 40Выпуск: 3780Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия