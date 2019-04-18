Закон Республики Абхазия

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере административных правонарушений

Статья 1

Внести в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях от 15 апреля 1994 года (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 1995, № 4, ст. 3; 1997, № 7, ст. 86; 1998, № 8, ст. 105; 1998, № 9, ст. 91; 2001, № 14, ст. 16; 2002, №18, ст. 12; ст.18; 2007, №28, ст.116; 2007, №30, ст. 100; 2008, №33, ст.32; ст.72; ст. 117; ст.122; 2008, №37, ст.81; 2009, № 38, ст. 44, ст. 77, ст. 93; 2009, № 39, ст. 82, ст. 84, ст. 133; 2012, № 42, ст.47; 2012, № 43, ст. 75; 2014, № 45, ст. 49, ст.53, ст. 90; 2016, № 54, ст. 17, ст.168;2016, №55, ст. 31; 2015, № 52, ст. 233; 2017, № 58, ст.121, ст. 207; 2017, № 59, ст. 223; 2018, № 60, ст. 41, ст. 192; газета «Республика Абхазия», № 137 (3314), 6-7 декабря 2015 года, № 27 (3350), 15-16 марта 2016 года; № 112 (3435), 27-28 октября 2016 года; № 132 (3455), 14-15 декабря 2016 года, №15 (3476), 13-14 февраля 2017 года) следующие изменения:

1) статью1533 изложить в следующей редакции:

«Статья 1533. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных законодательством случаях контрольно-кассовых машин и бланков строгой отчетности

1. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг организациями, а равно индивидуальными предпринимателями при отсутствии установленной информации об изготовителе (исполнителе, продавце) либо иной информации, обязательность предоставления которой предусмотрена законодательством Республики Абхазия, –

влечет наложение штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере шести тысяч рублей; на юридических лиц в размере двадцати тысяч рублей.

2. Неприменение в установленных нормативными правовыми актами Республики Абхазия случаях контрольно-кассовых машин, применение контрольно-кассовых машин, не соответствующих установленным требованиям либо используемых с нарушением установленного законодательством Республики Абхазия порядка и условий их регистрации и применения, а равно невыдача в случае, предусмотренном нормативными правовыми актами Республики Абхазия документа, подтверждающего прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу), –

влечет наложение штрафа на индивидуальных предпринимателей – в размере двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц – в размере двадцати пяти тысяч рублей.»;

2) статью 1552 изложить в следующей редакции:

«Статья 1552. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций

1. Нарушение порядка работы с денежной наличностью юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями сверх установленных размеров или несоблюдении условий расходования поступивших в кассу наличных денежных средств, –

влечет наложение штрафа в размере 5% от суммы, превышающей установленный размер или произведенного платежа соответственно.

2. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, выразившееся в неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов, –

влечет наложение штрафа в размере 20% от неоприходованной суммы или от выявленной сверхлимитной наличности соответственно.

3. Нарушение установленного порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, за исключением случаев, предусмотренных частями 1-2 настоящей статьи, –

влечет наложение штрафа в размере двадцати тысяч рублей.»;

3) дополнить статьей 1553 следующего содержания:

«Статья 1553. Нарушение юридическими лицами установленного порядка уведомления об открытии банковских счетов за пределами территории Республики Абхазия

1. Непредставление юридическим лицом в налоговый орган уведомления об открытии (закрытии) банковского счета или об изменении реквизитов банковского счета в банке, расположенном за пределами территории Республики Абхазия, –

влечет наложение штрафа в размере двухсот тысяч рублей.

2. Представление юридическим лицом в налоговый орган с нарушением установленного срока и (или) не по установленной форме уведомления об открытии (закрытии) банковского счета или об изменении реквизитов банковского счета в банке, расположенном за пределами территории Республики Абхазия, –

влечет наложение штрафа в размере ста тысяч рублей.».

Статья 2

Внести в Кодекс Республики Абхазия о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях от 15 июня 2015 года, № 3789-с-V (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 2015, № 50, ст. 181; 2017, № 59, ст. 223; 2018, № 60, 41; газета «Республика Абхазия», № 132 (3455), 14-15 декабря 2016 года, №15 (3476), 13-14 февраля 2017 года, № 60 (3661), 22-23 июня 2018 года) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 30 цифры «1533 – 1536,» заменить цифрами «1534 – 1536,» и далее по тексту;

2) в статье 32 цифры «1533, 155 – 158» заменить цифрами «155, 1551, 156 – 158» и далее по тексту;

3) статью 44 после слова «предусмотренных» дополнить словами «частью 1 статьи 1533,» и далее по тексту;

4) дополнить статьей 581 следующего содержания:

«Статья 581. Налоговые органы

Налоговые органы рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 1533, статьями 1552, 1553.».

Статья 3

Пункт 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2020 года.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 20 марта 2019 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 3 апреля 2019 года, № 4757-с-VI

Номер: 40Выпуск: 3780Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия