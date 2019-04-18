Закон Республики Абхазия

О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О международных договорах Республики Абхазия»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 2 ноября 2007 года, № 1872-с-IV «О международных договорах Республики Абхазия» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 2008, № 34, ст. 36) изменение, изложив часть 1 статьи 28 в следующей редакции:

«1. В международный договор Республики Абхазия могут быть внесены изменения, дополнения и исправления. Изменения и дополнения в международный договор оформляются отдельными протоколами и являются его неотъемлемой частью.

При внесении изменений и дополнений применяются предусмотренные настоящим Законом процедуры заключения международного договора.

Все изменения и дополнения в международные договоры Республики Абхазия, ратифицированные Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия, должны проходить установленный настоящим Законом порядок ратификации международных договоров.».

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 20 марта 2019 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 3 апреля 2019 года, № 4756-с-VI

Номер: 40Выпуск: 3780Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия