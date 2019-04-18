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КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ЖУРНАЛИСТСКУЮ РАБОТУ 2019 ГОДА
В Союзе журналистов Абхазии
Союз журналистов Абхазии объявил конкурс «Лучшая журналистская работа 2019 года». Учреждены номинации: «Телевидение», «Печатные издания», «Радио и информационные агентства, интернет-издания».
На конкурс принимаются журналистские материалы, опубликованные на абхазском и русском языках в печатных изданиях, а также прошедшие в эфир по ТВ и РВ. Могут быть представлены материалы различных жанров, используемых в газетах, журналах и электронных средствах массовой информации: проблемные и публицистические статьи, цикл репортажей и интервью, очерки, документальные фильмы и др.
В конкурсе могут принять участие отдельные журналисты, а также творческие группы.
Каждое издание, редакции радио и телевидения представляют на конкурс не более трех отобранных ими публикаций и радио- и телепередач в каждой номинации.
Представленные на конкурс материалы должны отвечать следующим требованиям:
а) актуальность, злободневность поднимаемой проблемы;
б) глубина раскрытия проблемы и аргументированность изложения;
в) выразительность и доходчивость публикации.
Организатор конкурса – Союз журналистов Абхазии – обеспечивает:
– номинация «Телевидение»:
первая премия – 25 000 руб.;
вторая премия – 20 000 руб.;
третья премия – 15 000 руб.
– номинация «Печатные издания»:
первая премия – 15 000 руб.;
вторая премия – 10 000 руб.
– номинации «Радио», интернет-издания, информационные агентства»:
первая премия – 15 000 руб.;
вторая премия – 10 000 руб.
Итоги конкурса опубликуются в средствах массовой информации. Конкурсные работы представляются в Союз журналистов до 1 декабря 2019 года в оригинале или ксерокопии и сопровождаются заявкой участника. Работы электронных СМИ представляются на CD/DVD-носителе или флэш-накопителе.
Номер: 40
Выпуск: 3780
Рубрика: общество
Автор: Союз журналистов Абхазии