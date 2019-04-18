КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ЖУРНАЛИСТСКУЮ РАБОТУ 2019 ГОДА

В Союзе журналистов Абхазии

Союз журналистов Абхазии объявил конкурс «Лучшая журналистская работа 2019 года». Учреждены номинации: «Телевидение», «Печатные издания», «Радио и информационные агентства, интернет-издания».

На конкурс принимаются журналистские материалы, опубликованные на абхазском и русском языках в печатных изданиях, а также прошедшие в эфир по ТВ и РВ. Могут быть представлены материалы различных жанров, используемых в газетах, журналах и электронных средствах массовой информации: проблемные и публицистические статьи, цикл репортажей и интервью, очерки, документальные фильмы и др.

В конкурсе могут принять участие отдельные журналисты, а также творческие группы.

Каждое издание, редакции радио и телевидения представляют на конкурс не более трех отобранных ими публикаций и радио- и телепередач в каждой номинации.

Представленные на конкурс материалы должны отвечать следующим требованиям:

а) актуальность, злободневность поднимаемой проблемы;

б) глубина раскрытия проблемы и аргументированность изложения;

в) выразительность и доходчивость публикации.

Организатор конкурса – Союз журналистов Абхазии – обеспечивает:

– номинация «Телевидение»:

первая премия – 25 000 руб.;

вторая премия – 20 000 руб.;

третья премия – 15 000 руб.

– номинация «Печатные издания»:

первая премия – 15 000 руб.;

вторая премия – 10 000 руб.

– номинации «Радио», интернет-издания, информационные агентства»:

первая премия – 15 000 руб.;

вторая премия – 10 000 руб.

Итоги конкурса опубликуются в средствах массовой информации. Конкурсные работы представляются в Союз журналистов до 1 декабря 2019 года в оригинале или ксерокопии и сопровождаются заявкой участника. Работы электронных СМИ представляются на CD/DVD-носителе или флэш-накопителе.

Номер: 40Выпуск: 3780Рубрика: обществоАвтор: Союз журналистов Абхазии